Vor drei Jahren haben Anna Gerland und ihr Partner Zana Berger sich in Gumpoldskirchen niedergelassen und mit dem Weinbau begonnen. Brachliegende Weingärten wurden angekauft, das Paar begann ein altes Winzerhaus in der Kirchengasse - den ehemaligen Heurigen Buck - zu renovieren und Neuburger, Riesling und Rotgipfler nach biologischen Richtlinien zu kultivieren. Ein kleiner feiner Heurigenbetrieb im Weingut zum Pranger ist in Planung.

Als erste öffentlichkeitswirksame Aktion veranstalten Gerland, die an der BOKU Weinbau studierte und Berger, bislang Koch in der gehobenen Gastronomie, eine Charity Auktion, bei der 37 von Künstlern gestaltete Weinflaschen aus dem Weingut zu Gunsten von „Ärzte ohne Grenzen“ versteigert werden.

„Gemeinsam mit zwei Freunden kam uns die Idee, unsere Weinflaschen künstlerisch gestalten zu lassen und diese dann für einen guten Zweck zu versteigern“, erzählt Gerland. Immer mehr Künstler aus dem Freundes- und Bekanntenkreis machten begeistert mit und ließen sich von Fotografin Mafalda Rakos ablichten.

Die Auktion läuft noch bis 10. Oktober.

www.zumpranger.at/zurueckgeben