Schmuttermeier Schule in Hinterbrühl zeigte: Alles ist möglich

Mit der Beteiligung von etwa 18.000 Schülerinnen und Schülern erwies sich der 17. Projektwettbewerb des Verbands der Chemielehrerinnen und Chemielehrer Österreichs als voller Erfolg. Der Fachverband der Chemischen Industrie unterstützte als Hauptsponsor die Austragung, die heuer unter dem Motto „Mit Chemie für die Umwelt“ lief. Mit einer großen Siegerehrung in der Wirtschaftskammer in Wien fand der Bewerb seinen Abschluss.

Das Team der Schmuttermeier-Schule rund um Ursula Magthuber und Thomas Harg erarbeiteten mit ihren Schülern eine beeindruckende Palette an einer Themenvielfalt, die bravourös umgesetzt wurde. Zwölf Klassen wählten ein Thema, das zum kognitiven Potential und zur Lebensumwelt der Schüler - von zu fördernden Schülerinnen und Schülern über Kinder mit erhöhtem Förderbedarf oder Lernbehinderungen bis zu Schülerinnen und Schülern mit sozio-emotionalem Förderbedarf und Regelschullehrplan - passte. Das Projekt wurde über einen an die Klasse angepassten Zeitraum verfolgt. Viele Aktivitäten wurden dabei gesetzt: Eine Klasse beobachtete mit einer Wetterstation jeden Tag das Wetter. Sie machten Aufzeichnungen von September bis April. Eine Klasse schrieb ein Buch „Toni und der Plastikberg“ zur Plastikvermeidung in der Schule. Zwei Klassen erstellten am Areal einen Baumlehrpfad und machten wöchentliche Aufzeichnungen. Zum Thema Plastik entstanden fünf Podcasts. Ein Schüler rief zum Müllsammeln auf und führte diese Aktion auch mehrmals mit verschiedenen Klassen durch.

Nach dem Besuch des Theaterstücks „Das Plastikmonster“ sammelte eine Klasse eine Woche den Plastikmüll der Schule. Daraus machten die Schüler ihr eigenes Plastikmonster. Die Funny Science Gruppe führte viele Versuche zu unterschiedlichen Umweltthemen, wie Wasser, Eis, Kohlenstoffdioxid oder Pflanzen durch. Abschließend stellten sie eine eigene Funny Science Show auf die Beine. Die ganze Schule war eingeladen. Am Ende daran bekam jede Klasse, die wollte, Versuchsmaterial mit Anleitung zur Verfügung gestellt. Sie konnten nun in der Klasse selbst die Versuche durchführen. Außerdem gab es zu jedem Versuch einen selbsterstellten Versuchsfilm. Auch das war möglich!

Wissenschaftler kamen in die Schule

Erstmals kamen Wissenschaftler in die Schmuttermeiser-Schule: Bernhard Weingartner aus der TV-Sendung Fakt oder Fake, Simon und Alex von STaR Chemie, Michael Grabner von der der BOKU Wien, Stefan Wallner von der UNI Wien, Maximilian Fuchs unser Chemfluenzer und Ruth Grützbauch mit ihrem mobilen Planetarium. „Sie erzählten von ihren Forschungsgebieten und machten gemeinsam mit uns Experimente“, berichtet Magthuber. Es gab auch regen Austausch mit anderen Schulen. Die Funny Science Gruppe besuchte eine Klasse des BG/BRG Keimgasse in Mödling. Dort wurde gemeinsam mit Kunststoff experimentiert. Alle unsere Ergebnisse hat die Schule im April bei einer Ausstellung im Festsaal präsentiert.