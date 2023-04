Franz Schmidt-Musiktage in Perchtoldsdorf: Von Bach bis Fendrich

Johannes Wenk, Leiter von „Salto Vocale Perchtoldsdorf“, hatte am Beginn des Konzertes im Rahmen der Franz-Schmidt-Musiktage in der Burg einen „Chorfreundschaftsabend“ mit dem Landesjugendchor NÖ (Dirigenten Oliver Stech und Fabio Felsberger) angekündigt, der erstmals in Perchtoldsdorf gastierte. Es waren in der Tat abwechslungsreiche „joyfully“ Klänge, die den Saal bei den gemeinsamen oder Einzelauftritten erfüllten. Ein exquisites Streichensemble wirkte vor allem im ersten Teil mit.

Eher nicht alltäglich: Bei Händels Konzert für Orgel und Streicher gab das Orgelpositiv zum Leidwesen von Johannes Wenk mitten im Stück durch einen nicht sofort behebbaren mechanischen Defekt seinen Geist auf. Doch das schmälerte das folgende Programm keinesfalls und die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt durch fetzigen Pop, Spirituals und Zulu-Songs durch die Jugend. Das Stück „I sing because I‘m happy“ war der glaubwürdige offizielle Abschluss durch beide Chöre.

