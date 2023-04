Neustart mit Song, der Mut machen soll

Der Südstädter ist Master (Wirtschaftsingenieurwesen), war Marketing- und Produktmanager, und hat seit geraumer Zeit sein Hobby, die Musik, zum Beruf gemacht. Christoph Pittamitz hat 2014 als „Chris Emray“ Stimmung vor dem Eric Clapton-Konzert in der Wiener Stadthalle gemacht und beim „Nova Rock“ ein Duett mit Songcontest-Sieger Måns („Heroes“) Zelmerlöw hingelegt.

Dann war Chris „hungrig auf Abenteuer“, hat seinen Job gekündigt, heuerte als Künstler auf einem Kreuzfahrtschiff an und verbrachte viel Zeit in Toronto. Dann kam Corona und das eigentliche Bestreben, wieder live aufzutreten, war dahin. Also versorgte er seine Fans vom Wohnzimmer aus mit musikalischen Livestreams.

Jetzt legt Chris wieder los. „Heal", eine rockige Nummer, ist ab sofort on air. Ab 28. April erscheint bereits die nächste neue Single, „Die Happy”. Sie soll „das Gefühl von Leichtigkeit und Zuversicht vermitteln“, erklärt der Singer-Songwriter. „In einer von Krieg, Pandemie und Inflation gebeutelten Welt lässt dieser Song hoffentlich die Sorgen vergessen.“ Die gleichnamige EP (Mini-Album) mit fünf neuen Songs erscheint dann am 12. Mai und reicht von Rock-Nummern bis hin zu düsteren Balladen.

Mit „Die Happy“ („Stirb glücklich“) will Chris seinen Fans auch „die Angst vor der Zukunft nehmen und dabei helfen, das Hier und Jetzt zu akzeptieren und zu genießen. Auch viele meiner Musikerkolleginnen und -kollegen leben in Sorge und zweifeln an ihrem Lebensweg. Ich will ich ihnen Mut zusprechen und sie dazu aufrufen, das Leben wieder etwas leichter zu nehmen.“

Der oftmals als Strahlemann und Gegenwartsmensch bezeichnete Chris Emray hat den Song „in nicht einmal einer Stunde in einer Samstagnacht nach einem Konzert geschrieben. Er ging einfach leicht von der Hand, weil mir die Aussage direkt aus dem Herzen spricht“. Den letzten Feinschliff bekam der Song vom Wiener Tonstudio und Platten-Label “Hinterhof Records”. Das Musikvideo von Videograf Marek Vesely führt in ein abstraktes Gefängnis, aus dem Chris auszubrechen versucht. All das gibt es ab 28. April auf dem Youtube-Kanal „Chris Emray“ zu hören und zu sehen.

Die nächsten Termine: 22. April, PLANBio, Mödling (Solo), 12. Mai, EP-Release Show im „Aera“, Wien (Band) und am 17. Mai im „So & So“ in der Arkade Südstadt (Solo).

chrisemray.com

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.