Neue Leiterin fürs Bürgerservice in Maria Enzersdorf

Das Bürgerservice hat vielfältige Aufgaben und ist erste Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger im Rathaus. Nunmehr hat es eine neue Leiterin: die Juristin Christina Amann (41).

Die verheiratete Mutter zweier Töchter (Rosa, 8 Jahre, und Luisa, 4) war vor ihrem Amtsantritt in verschiedenen Rechtsanwaltskanzleien in Wien tätig und freut sich jetzt auf ihre neuen Aufgaben: „Ich finde es fein und spannend, für die Gemeinde Maria Enzersdorf tätig sein zu können. Als Mödlingerin kenne ich den Ort sehr gut und freue mich auf meine neuen Aufgaben in meinem engsten Lebensumfeld.“

Ihre Freizeit verbringt die neue Bürgerservice-Chefin gerne mit „Wanderungen im Wienerwald“. Auch Schwimmen und Radfahren zählen zur Freizeit- und Wochenendbeschäftigung.

Ihrer beiden jungen Töchter wegen, schmunzelt Amann, „verbringe ich auch gerne viel Zeit mit ihnen auf dem Spielplatz“. Über ihre künftigen Pläne und Schwerpunkte für das Bürgerservice möchte Amann noch keine endgültigen Aussagen machen; es sei „einiges im Umbruch“.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.