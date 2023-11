Warngerät für die Wiener Neudorfer Polizisten

Tagtäglich stellen sich Polizistinnen und Polizisten den vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen. Eine besondere Gefahr im Polizeidienst stellt vermehrt Kohlenstoffmonoxid (CO) dar, da es sich um ein geruch- und geschmackloses Gas handelt, welches bereits nach wenigen Atemzügen zum Tod führen kann. Kohlenstoffmonoxid entsteht unter anderem bei unvollständigen Verbrennungen in defekten oder nicht gewarteten Thermen. Um die Exekutivbediensteten der Polizeiinspektion Wiener Neudorf in Zukunft noch besser zu schützen, hat die Gemeinde zwei mobile Gaswarngeräte für die Besatzungen der beiden Funkwagen durch die Marktgemeinde Wiener Neudorf gekauft und übergeben.