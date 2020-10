Der Bezirk Mödling wurde von der Ampelkommission „rot“ eingestuft. Bezirkshauptmann Philipp Enzinger hat am Sonntag eine Verordnung mit ergänzenden Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 erlassen.

NOEN

In der Gastronomie gilt nun bundesweit die Sechser-Regel bei Tisch: Oliver Reith vom Schottenheurigen in Maria Enzersdorf ist verzweifelt, die Situation sei "schlimmer als beim Lockdown“. Noch drastischer sieht es Heinrich Schmid, Chef der gleichnamigen Tanzschule in Perchtoldsdorf und Branchensprecher in der Wirtschaftskammer NÖ: "Das ist der Tod der Tanzschulen". Was weitere Gastronomen, Veranstaltungsorganisatoren und Chorleiter zur Maßnahmen-Verschärfung sagen und ob es heuer Weihnachtszauber in den Gemeinden geben wird, lesen Sie in der Mödlinger NÖN.