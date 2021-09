Mitte Juli erreichte sämtliche Gemeinderäte ein Schreiber, in dem Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, um Bekanntgabe des Covid-Impfstatus’ ersuchte. Diese Maßnahme soll bei Gemeindeveranstaltungen und -sitzungen die „3-G-Kontrolle“ vereinfachen, außerdem könnten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie das Tragen von Masken vermieden werden, erklärt Zeiner die Intention dahinter. Mitte August gab es ein Erinnerungsschreiben – unter anderem auch an Leopold Salm-Reifferscheidt-Raitz, FPÖ: „Ihr Impfnachweis liegt uns leider noch nicht vor.“

Für Salm-Reifferscheidt-Raitz, „prinzipiell ein Freund für Vereinfachungen und Erleichterungen“, ein No-Go: „Ich bin mir sicher, das Ansinnen des Bürgermeisters und der Gemeindeverwaltung ist nicht evidenzbasiert und es gibt keine rechtliche Grundlage. Gerade bei Fragen, die die persönliche körperliche Unversehrtheit betreffen, ist die Freiwilligkeit jedes Einzelnen für mich das Gebot der Stunde“, meint Salm-Reifferscheidt-Raitz.

Unterstützung erhält er von FPÖ-Bezirksobmann Christoph Luisser, einem Juristen. Er hält „die skurrile Vorgangsweise der Marktgemeinde Maria Enzersdorf für einzigartig. Sie erfolgt ohne Rechtsgrundlage, da Grundlage der Tätigkeit eines Gemeinderats das freie Mandat und der Wählerauftrag und kein willkürliches ,1G’, ,3G’ ,Oder-was-auch-immer-G’ sind“.

Auch auf Gemeindeebene sei „mit massivem Widerstand der Freiheitlichen Partei gegen solche diktatorischen Anwandlungen zu rechnen“, ergänzte Luisser.

Zeiner bleibt dabei: „Es geht lediglich um ein Ersuchen, sonst nichts. Wir wollen einfach wissen, wie und in welcher Form wir die nächsten Sitzungen abhalten können.“ Bei jedem Besuch in einem Lokal sei ein 3-G-Nachweis vorzulegen, „warum also nicht auch bei Gemeinderatssitzungen?“, fragte sich Zeiner.