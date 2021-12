Perchtoldsdorfer Bürgerliste fordert "Leben ohne Impfterror"

"Zusätzlich zu den Großdemonstrationen, die jeden Samstag in Wien stattfinden, wollen auch wir in unserem Ort ein Zeichen setzen", begründete Wladyka die Aktion und zeigt ihr Plakat "Leben ohne Impfterror". Jeder solle sich impfen lassen "sooft er will. Aber diejenigen, die auf ihren Körper vertrauen und sich nicht vor Viren fürchten, sollen bitte in Ruhe gelassen werden". Teilgenommen haben etwa 20 Personen, die Polizei war mit einem fast ebenso starken Aufgebot für alle Eventualitäten gerüstet.

Slogans der Impfgegner, wie "Bevor ich mich impfen lasse, verlasse ich lieber das Land", "Wir sehen uns durch die Impfpflicht in unserem Leben bedroht", "Ich werde wie eine Aussätzige behandelt", "Die Geimpften sind die Überträger" oder "Jeder Migrant wird besser behandelt als wir" wurden von Passanten mit Kopfschütteln und nicht druckreifen Ausdrücken quittiert.

In Perchtoldsdorf haben 84 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner ihren Erststich erhalten, schon knapp 50 Prozent den dritten.