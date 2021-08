Bei der Impfdichte hat der Bezirk Mödling laut „impfung.at“ die Nase ganz weit vorne. Von den 119.115 Einwohnern gelten bereits 77.176 als vollimmunisiert (64,8 Prozent), 82.658 (+528 gegenüber dem Vergleichswert der Vorwoche) haben ihren Erststich erhalten.

Stand Montagmittag waren laut Bezirkshauptmannschaft Mödling im Bezirk 76 Corona-Positive (+15 gegenüber der Vorwoche) registriert, 129 (+30) Absonderungen waren aufrecht. Alles in allem haben die Mitarbeiter des Krisenstabes der Bezirkshauptmannschaft Mödling seit Beginn der Aufzeichnungen 6.809 Corona-Erkrankte erfasst und 29.693 Absonderungsbescheide erlassen, 121 (+1) Personen aus dem Bezirk Mödling sind bislang mit oder an Corona verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz (Laborbestätigte Fälle pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage) liegt im Bezirk Mödling bei 35,2 (+4,2), in Wien bei 51,4 in Baden bei 24,5.

Die steigenden Zahlen sind für Bezirkshauptmann Philipp Enzinger kein Grund zu großer Sorge, ebenso auch nicht Anlasse zur Leichtsinnigkeit. „Im Bezirk ist alles seit Wochen stabil auf niedrigem Niveau, es gibt durchschnittlich fünf Neuinfektionen am Tag.“ Was allerdings für die Mitarbeiter im Krisenstab durchaus mit einigem Mehraufwand verbunden ist. „Contact Tracing bleibt bei uns das Um und Auf. Und nachdem sehr viele Maßnahmen aufgehoben wurden, ist die Anzahl der Kontaktpersonen natürlich deutlich höher“, erklärte Enzinger. Dennoch sei das 25-Personen-Team der externen „Corona-Kräfte“ in der Bezirkshauptmannschaft Mödling in etwa halbiert worden.

Biedermannsdorf: Perlasgasse 8, Montag, Donnerstag, 9 - 12 Uhr.

Breitenfurt: Schulgasse 1, Montag, 7 bis 10 Uhr, Mittwoch, 16 bis 19 Uhr, Freitag, 12 - 18 Uhr.

Brunn am Gebirge: Franz Weiss-Platz 7, Montag, 17 bis 20 Uhr, Donnerstag, 7 bis 10 Uhr.

Gießhübl: Hauptstraße 73, Montag, 7.30 bis 10.30 Uhr.

Gumpoldskirchen: Gartengasse 29, Montag, 7 bis 10 Uhr, Mittwoch und Freitag, 16 bis 19 Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr.

Guntramsdorf: Ozeanstraße 10, Montag, 9 bis 12 Uhr sowie Hauptstraße 55, Mittwoch, 15 bis 18 Uhr, Freitag, 13 bis 16 Uhr.

Kaltenleutgeben: Hauptstraße 78, Montag, Mittwoch, 7 bis 9 Uhr, Donnerstag, 16.30 bis 19 Uhr, Samstag, 9 bis 11 Uhr.

Laxenburg: Schlossplatz 7-8, Donnerstag, 7 bis 10 Uhr, Sonntag, 16 bis 18 Uhr.

Mödling: Schulweg 9, Dienstag, 15 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag, 9 bis 12 Uhr.

Münchendorf: Trumauer Straße 1, Dienstag, 9 bis 11 Uhr, Donnerstag, 17 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 11 Uhr.

Perchtoldsdorf: Siegfried Ludwig-Halle: Mittwoch, 9 bis 12 und 18 bis 21 Uhr.

Sulz im Wienerwald: Kirchenplatz 62, Mittwoch, Freitag, Sonntag, 16 bis 19 Uhr.

Vösendorf: Kindbergstraße 12, Montag, Mittwoch, 7 bis 10 Uhr, Freitag, 15 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr.

Wiener Neudorf: Eumigweg 1-3, Dienstag, 7 bis 10 Uhr, Freitag, 15 bis 18 Uhr.

Quelle: www.testung.at

Alles Infos über Apothekentests

www.apothekerkammer.at/gratis-schnelltests