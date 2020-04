Von Spielwaren über Porzellan bis hin zu Kaminöfen, Gartenzubehör und Werkzeug: seit 1663 ist der Familienbetrieb „Krawany“ in Mödling unternehmerische Fixgröße. Geschäftsführer Marc Wilmink und sein Team haben auf die corona-bedingte Schließung prompt reagiert und ein Liefer-Service angeboten, das vor allem im Spielwarenbereich „sehr gut läuft. Wir liefern in mehreren Autos aus, auch meine Kinder sind unterwegs“, ist Wilmink im NÖN-Gespräch stolz.

Das Spielwarengeschäft ist über 400 m² groß und daher nach wie vor gesperrt. Seit Dienstag kann man die Ware auch abholen: Das „Handarbeitsgeschäft“ in der Hauptstraße 83 wurde zur Abholstelle (Hobby und Spielwaren) umfunktioniert.

Ebenfalls seit Dienstag ist der Baumarkt („Eisen Krawany“) wieder geöffnet. Ein- und Ausgang befinden sich allerdings ausschließlich in der Lerchengasse, der Eingang am Freiheitsplatz ist zu eng und daher gesperrt. An Material mangle es nicht, merkte Wilmink an, „Handschuhe und Masken für die Mitarbeiter zu organisieren, war aber eine sehr schwierige Aufgabe“. Die Öffnungszeiten wurden vorerst wochentags auf 9 bis 16 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr beschränkt. Man sei „guter Dinge, das Lieferservice hat uns sehr geholfen“.

Wirtschaft öffnet: „Mödling reloaded“

Wirtschafts-Stadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, geht nach einem Rundschreiben an die Betriebe davon aus, dass „wir gemeinsam mit den Unternehmen, die ohnehin geöffnet haben durften, ruhig von ,Mödling reloaded’ reden können“. Nunmehr hoffe man „sehr auf die Besonnenheit der Kunden: Mundschutz, Masken verwenden und Abstand halten“.