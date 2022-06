Corona-Lage Bezirk Mödling liegt im "positiven" Spitzenfeld

Lesezeit: 3 Min Christoph Dworak

Bezirkshauptmann Philipp Enzinger empfiehlt, wieder verstärkt auf die FFP2-Maske zurückzugreifen. Foto: BH Mödling

V or etwas mehr als einem Jahr sah es hervorragend aus: Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 31,1 (Corona-Kranke in einer Woche pro 100.000 Einwohner) landete Mödling unter allen 94 Bezirken österreichweit auf Platz 2. Aktuell hat sich der Trend deutlich umgekehrt. Vor wenigen Tagen holte Mödling österreichweit erneut Silber. Allerdings in negativem Sinn. Stand Donnerstag ist Mödling Fünfter, Spitzenreiter ist nach wie vor Wien (1089), gefolgt von den Bezirken Gänserndorf, Korneuburg, Bruck an der Leitha und Mödling (986).