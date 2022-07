Zahlen explodieren: Bezirk Mödling österreichweit im Spitzenfeld

Werbung

Vor etwas mehr als einem Jahr sah es hervorragend aus: Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 31,1 (Corona-Kranke in einer Woche pro 100.000 Einwohner) landete Mödling unter allen 94 Bezirken österreichweit auf Platz 2.

Aktuell hat sich der Trend deutlich umgekehrt. Vor wenigen Tagen holte Mödling österreichweit erneut Silber. Allerdings in negativem Sinn.

Mit Stand Montag ist Mödling (1.200) Dritter – hinter Wien (1.248) und Neusiedl am See (1.235). Zur Verdeutlichung: Am 27. Juni wurden im Bezirk Mödling 1.501 Corona-Positive registriert, 1.530 Absonderungen waren aufrecht, am Montag dieser Woche waren es bereits 1.630 bzw. 1.717. 234 Personen (+/-0) sind bislang mit oder an den Folgen von Corona gestorben.

Aber: Von den Höchstwerten zu Jahresbeginn – da wurden pro Woche über 6.200 Erkrankte registriert – sei man weit entfernt, ebenso von der Anzahl der Personen, die den Krisenstab bilden, erklärte Bezirkshauptmann Philipp Enzinger.

Krisenstab weiterhin im Großeinsatz

Das Team umfasst knapp 60 Personen, der Großteil davon sind externe Kräfte. „Im Mai erkrankten durchschnittlich 70 Personen pro Tag im Bezirk Mödling an Covid-19. Im Juni waren es bereits durchschnittlich 116 Personen pro Tag mit steigender Tendenz. Wir erleben somit zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie steigende Zahlen, trotz saisonbedingter überwiegender Aktivitäten im Freien und rückläufiger Testfrequenz.“

Selbst mit Spitzen von über 200 Positiven pro Tag sei die Abarbeitung des täglichen Arbeitsanfalls für das routinierte Team der Bezirkshauptmannschaft Mödling möglich. „Dafür sind wir von Montag bis Sonntag im Einsatz.“

Fast sämtliche Einschränkungen sind aufgehoben, getestet wird kaum noch, die Zahlen steigen rasant.

Deshalb empfiehlt die Gesundheitsbehörde „vor allem vulnerablen Personen oder jenen, die häufiger mit vulnerablen Personen in Kontakt treten, in Eigenverantwortung die bisher bewährte FFP2-Maske zu tragen“, meint Enzinger und verweist „nach wie vor auf die Möglichkeit der Durchführung von Gratistests“.

