Bezirksfeuerwehrkommandant Richard Feischl betont: „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Die Planung und Durchführung des Ordnerdienstes der Feuerwehren hat grandios funktioniert. Es freut mich, dass wir die Bürgermeister bei dieser Sache so gut unterstützen konnten.“

Im Schnitt waren „200 Feuerwehrleute bei den Tests, dem Transport und im Führungsstab beschäftigt. Bei jeder Teststraße war außerdem ein Feuerwehrmann mit Funkgerät eingeteilt, um im Bedarfsfall nachordern zu können, wenn Gegenstände für die Tests ausgegangen sind.“

„Der Bezirk Mödling hatte mit seinen 97 Teststraßen mit Abstand die meisten Teststandorte aller Bezirke Niederösterreichs.“ Clemens Mezriczky, Rot-Kreuz-Bezirkskommandant

Auch am Sonntag wurde noch benötigter Vorrat aus der FF-Zentrale in Tulln abgeholt und an die entsprechenden Teststraßen nachgeliefert. „Wir haben wieder einmal gezeigt hat, wo unsere Stärken liegen. Ich traue mich auch zu behaupten, dass die Feuerwehr hierbei eine wirklich entscheidende Rolle gespielt hat.“ Ähnlich froh über einen reibungslosen Ablauf zeigt sich Peter Maa, Stützpunktleiter des Gaadener Samariterbundes. „Bei uns in Gaaden war es ein toller, problemloser Ablauf von der Planung und Organisation, bis hin zur Durchführung.“ Auch über die Test-Beteiligung ließe sich nichts Schlechtes berichten.

Lob für Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen

Dem schließt sich auch Helmut Nossek, Bezirksleiter des Zivilschutzverbandes Mödling, an. „Ich habe im ganzen Bezirk von meinen Kollegen positive Rückmeldungen erhalten. Die Zusammenarbeit mit allen anderen beteiligten Organisationen hat sehr gut funktioniert.“ Gut fand Nossek vor allem, dass die Mitarbeiter schon im Vorfeld, sprich am Freitag, getestet wurden.

Markus Waldner, stellvertretender Leiter der Heeresbekleidungsanstalt in Brunn (HBA) zeigte sich „sehr zufrieden mit dem geordneten Ablauf“ in einer der beiden Teststationen der Gemeinde Brunn, die „als einzige in ganz Niederösterreich auf Kasernengebiet des Bundesheeres stattfand“. Dafür wurde auch eigenes Personal der HBA eingesetzt, das „gemeinsam mit Gemeindebediensteten beim Ordnerdienst unterstützend tätig war. Es ist sehr diszipliniert abgelaufen.“

Durch die schichtweise Einladung an die Bürger, mit vorgegebenen Zeitslots, war „die Verweildauer nicht sehr groß und die Gefahr einer Ansteckung auch äußerst gering“, fügt Waldner zufrieden an.

„Was die Stadt Mödling betrifft, kann ich nur Positives berichten“, sagt Michael Dorfstätter, Leiter der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Mödling. „Ich war selbst bei den Testungen in der Europa-Halle mit dabei. In dieser Teststraße waren jedoch leider wenige Personen.“

Dorfstätter betont aber die große Anzahl an Freiwilligen in Mödling. „Es ging von Beamten und Politikern über die Feuerwehren bis hin zu Ärzten. Obwohl so viele verschiedene Berufsgruppen aufeinandergetroffen sind, hat alles wunderbar funktioniert.“ Überrascht zeigt sich Dorfstätter über das durchschnittliche Alter der testwilligen Personen. Diese waren, betont der Bezirksstellenleiter, „zum Großteil etwa 40 Jahre alt, darunter besonders viele Familien mit Kindern.“ Von einem niederösterreichischen Rekord an eingerichteten Teststraßen berichtet Clemens Mezriczky, Rot-Kreuz-Bezirkskommandant.

„Der Bezirk Mödling hatte mit seinen 97 Teststraßen mit Abstand die meisten Teststandorte aller Bezirke Niederösterreichs. Somit hatten wir die Nase vorn.“ Vom Roten Kreuz im Einsatz waren insgesamt 114 Tester, 25 Administratoren und vier Stabsmitglieder. „88 Prozent von den Personen, welche sich für die Tests registriert haben, waren dann im Endeffekt auch wirklich testen. Es können natürlich immer mehr sein, aber trotzdem sind wir zufrieden“, berichtet Mezriczky. „Durch die gute Organisation im Vorhinein und auch während der Tests war ein rascher Ablauf möglich. Jede Gemeinde unterschied sich zwar bei den Abläufen, aber alle waren gut und überschaubar strukturiert.“