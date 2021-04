Die Zahlen, die Bezirkshauptmann Philipp Enzinger am Montag zu Mittag vermeldete, sind weiterhin erfreulich. Auch, was die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) betrifft, ist ein deutlicher Abwärtstrend zu merken: mit 132,6 (-39,5) – ebenfalls Stand: Montag – ist der Unterschied zu den Nachbarbezirken Wien (247,6) und Baden (162,2) nach wie vor deutlich. „Die aktuelle Situation ist natürlich sehr erfreulich“, stellte Enzinger zufrieden fest. Er appelliert aber einmal mehr an die Bürgerinnen und Bürger, „die Maßnahmen einzuhalten und nicht leichtsinnig zu werden“.

In Perchtoldsdorf (Siegfried Ludwig-Halle), Guntramsdorf (Sporthalle) und Mödling (Rot-Kreuz-Bezirksstelle & FF-Areal) waren bislang Impfzentren eingerichtet. Am Wochenende zum vorerst letzten Mal. Denn künftig setzt das Land Niederösterreich aus logistischen Gründen auf ein großes Impfzentrum je Bezirk. Das wird in Laxenburg im Konferenzzentrum situiert und sieben Tage die Woche geöffnet haben.

Kurzparkzone ab Pfingsten in Laxenburg

„Das stellt uns alle vor große Herausforderungen“, gibt Bürgermeister David Berl, ÖVP, zu. Vor allem, was die Parkplatzsituation betrifft: „Es gilt, in den nächsten Wochen und Monaten die Verkehrsströme aus dem Zentrum wegzuleiten, um Platz für die Gäste des Impfzentrums zu schaffen.“. Gelingen soll das durch eine Vergrößerung der bestehenden Parkplätze P2 und P3 und die Errichtung einer Kurzparkzone im Ortszentrum ab Pfingsten. „Der Parkplatz beim ursprünglichen Parkhaupteingang wird für das Impfzentrum gesperrt werden, der Eingang nur mehr für Fußgänger und Radfahrer offenstehen, die entlang des Streifens entlang der Gebäude sicher in den Schlosspark geleitet werden sollen.“

Laxenburgs Bürgermeister David Berl (r.) und Werner Domanek feilen gemeinsam mit der Behörde an einer Verkehrslösung für die Zeit der „Impfstraße“ im Konferenzzentrum. Gemeinde, Gemeinde

Zudem verspricht Berl: „Wir werden gemeinsam mit dem Betreiber des Impfzentrums an einem Sicherheitskonzept arbeiten.“