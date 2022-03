Bezirk Mödling: Positiv, wer jetzt noch immer negativ ist

Die Lockerungen und die aktuell grassierende hochinfektiöse Mutation führen österreichweit fast täglich zu Rekordzahlen.

Auch der Impf-Vorzeigebezirk Mödling (78 Prozent der Bevölkerung verfügt über ein gültiges Impfzertifikat) wird davon nicht verschont. Am Montag wurden 4.999 Corona-Positive (+1.190 gegenüber dem Montag der Vorwoche) registriert, die Anzahl der Absonderungen ist auf 4.363 (+546) gestiegen. Mittlerweile sind 178 (+3) Personen aus dem Bezirk Mödling mit oder an Corona verstorben.

„Eine enorme Belastung für alle Beteiligten, wir haben zum Teil über 600 Neuinfizierte pro Tag im Bezirk.“

Bezirkshauptmann Philipp Enzinger

Dass aktuell viele Arbeitskräfte Corona-bedingt ausfallen, ist auch im Landesklinikum Mödling zu spüren. Die Notfallambulanz der Abteilung „Orthopädie & Traumatologie“ ist bis zumindest 20. März in der Zeit von 13 bis 7.15 Uhr gesperrt. Man möge in das Landesklinikum Baden ausweichen.

Bezirkshauptmann Philipp Enzinger sieht aktuell für das Team des Krisenstabes, das sich nach wie vor um das Contact Tracing bemüht, kein Licht am Ende des Tunnels. „Es ist eine enorme Belastung für alle Beteiligten, wir haben zum Teil über 600 Neuinfizierte pro Tag im Bezirk. Der Fokus liegt nunmehr absolut bei der Absonderung der Positiven, alles andere muss jetzt zurückstellen. Wir machen mit aller Kraft weiter.“

Absonderungen nähern sich der 80.000er-Marke

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was die in der Bezirkshauptmannschaft Mödling eingesetzten Personen leisten müssen, hat Enzinger beeindruckende Zahlen parat: „Meine Leute haben mit ungebrochenem, sensationellem Engagement in den letzten zwei Jahren bald 80.000 Mödlingerinnen und Mödlinger mit Bescheid – so gut wie immer tagesscharf – abgesondert. Das sind mehr als zwei Drittel der Gesamtbevölkerung.“ Der Bezirk Mödling hat knapp 120.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden