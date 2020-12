Nachdem zu Beginn Events und Veranstaltungen am Radar standen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, hat sich nach den Verschärfungen der Corona-Verordnung der Schwerpunkt auf Firmentestungen verschoben.

„Wir haben Stammkunden, die Ihre Belegschaft wöchentlich testen lassen. Das zeigt das enorme Verantwortungsbewusstsein der Unternehmer gegenüber Ihren Mitarbeitern“, erzählt Wirthmann.

Jetzt baut das "Test2Go"-Team das kostenpflichtige Angebot auch bis 26. Dezember (23.12., 15 bis 19 Uhr, sonst 10 bis 15 Uhr) sowie am 30. und 31. Dezember (15 bis 19 Uhr) für alle Testwilligen aus. Schnelltests sind in der Mehrzweckhalle in Breitenfurt möglich, Voranmeldung ist nicht notwendig.