"Fakt ist, dass wir testen, testen, testen gehen soll, aber das sind für eine Stadt wie Mödling untragbare Zustände." "Dass man auf der belebten Hauptstraße fünf Häuserblock weit bei Regen und Kälte stundenlang anstehen muss, ist für sich schon ein Skandal. Dass man dann aber nicht einmal getestet wird, ist ein Armutszeugnis für die organisierenden Stellen". Die Anzahl der Reaktionen war ebenso hoch wie die der Testwilligen, die das Gratis-Angebot im kleinen Standort in der Hauptstraße 28 (ehemaliges Baubüro zur Zeit des Hauptstraßenumbaus) in Anspruch nehmen wollten.

Sozialamts-Leiter Martin Czeiner begründete auf NÖN-Anfrage die langen Wartezeiten mit einem regelrechten Ansturm von Mitarbeitern aus dem Industriezentrum NÖ-Süd. Es müssten Überlegungen angestellt werden, um für diese Gruppe beispielsweise im "Haus der Wirtschaft" in der Guntramsdorfer Straße Teststraßen einzurichten, betonte Czeiner.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, präzisierte: "Wir hatten an einem Tag 120 Angemeldete, gekommen sind 210 Personen. Das ist nicht zu schaffen." Die Teststraßen in den Gemeinden seien grundsätzlich für die Bevölkerung vorgesehen. Dass auch die Mitarbeiter von Unternehmen gratis getestet werden, "ist natürlich zu begrüßen, dann aber bitte an eigenen Standorten. Die Gemeinden alleine schaffen das nicht". Gleiche Probleme würden auch aus Guntramsdorf gemeldet, merkte Hintner an.

Am Freitag machte man nach einer Besprechung Nägel mit Köpfen. Der Standort in der Hauptstraße wird aufgelöst, Peter Lichtenöcker, Leiter des Referats für "Zivil- und Katastrophenschutz", der schon die Massentest organisiert hatte, kümmert sich am Areal der Feuerwehr für eine völlige Neuausrichtung. Verantwortlich sind Peter Kolar, Verbindungsoffizier von der FF Mödling zum Zivil- und Katastrophenschutzreferat, Christian Pichler (FF Mödling) und Astrid Mezriczky (Rotes Kreuz). Ab Dienstag stehen am Schulweg in Kooperation zwischen Gemeinde, Feuerwehr und Rotem Kreuz fünf Teststraße zur Verfügung.

Die Zeiten am Dienstag, 15 bis 18 Uhr und Freitag, 9 bis 12 Uhr bleiben gleich, ebenso die Anmeldungen via www.testung.at. Die Erweiterung des Angebots sei "ausschließlich eine Initiative der Stadt Mödling und des Referats für Zivilschutz", ließ Hintner nicht unerwähnt.