100.000 Tests in der „Tankstelle“ im Bezirk Mödling

Im Rahmen der Testoffensive vor knapp einem Jahr wurde am Areal der ehemaligen Tankstelle in der Badstraße in Mödling eine Teststation, betrieben von der Firma ABST Brandschutztechnik, eröffnet. Das Personal stellt die Stadtapotheke „Zum Heiligen Othmar“.

„Wir haben damit eine Teststation mitten im Zentrum der Stadt, der Zulauf zeigt, wie wichtig dieses Angebot ist.“ Hans Stefan Hintner

Und es dauerte nicht einmal ein Jahr, bis die 100.000. Testung abgenommen wurde. Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, bedankte sich bei allen Initiatorinnen und Initiatoren sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Teststation. „Wir haben damit eine Teststation mitten im Zentrum der Stadt, der Zulauf zeigt, wie wichtig dieses Angebot ist.“ Und die Teststation hat aufgrund der großen Nachfrage die Öffnungszeiten erweitert. Ab sofort sind Tests auch am Samstag von 9 bis 18 Uhr möglich. Montag bis Donnerstag, 16 bis 20 Uhr, Freitag, 14 bis 19 Uhr und Sonntag, 9 bis 14 Uhr.

Auch Perchtoldsdorf hat das Angebot ausgebaut: Ab sofort kann man sich täglich im Freizeitzentrum (Eingang Aqua Lounge) kostenlos PCR-testen lassen (Montag bis Samstag, 7 bis 10 Uhr, Sonntag, 9 bis 13 Uhr).

Weit über 6.000 corona-Positive

Am Montagnachmittag wurden 6.276 Corona-Positive (+1.229 gegenüber Montag der Vorwoche) registriert, 3.135 Absonderungen (-340) waren aufrecht. Die Anzahl der Personen, die mit oder an Corona verstorben sind, ist um zwei auf 164 gestiegen.

Bezirkshauptmann Philipp Enzinger macht einmal mehr deutlich: „Eine behördlich verfügte Quarantäne muss unbedingt eingehalten werden. Wer das nicht tut, gefährdet nicht nur Menschenleben, sondern macht sich auch strafbar, unter Umständen sogar gerichtlich strafbar. Seien sie verantwortungsbewusst und schützen sowohl sicherlich auch andere.“

Die Einführung der Impfpflicht für alle Personen ab 18 Jahren ist seit der Vorwoche in Kraft getreten. Um noch mehr Menschen zum Impfen zu bewegen, sollen auch die Gemeinden als Motivatoren einspringen. Diesbezüglich denkt die Bundesregierung an die Auszahlung eines Gemeindebonus‘ für eine Impfquote ab 80 Prozent.

80-Prozent-Hürde verschiebt sich

Aktuell merkt man, dass offensichtlich viele Zertifikate abgelaufen sind. In der Vorwoche wäre nur Kaltenleutgeben als einzige der 20 Bezirksgemeinden haarscharf an der „Prämienquote“ gescheitert. Am Montagabend lagen zudem auch Guntramsdorf, Hinterbrühl, Laxenburg, Mödling, Vösendorf, Wiener Neudorf und Wienerwald unter der 80-Prozent-Hürde.

