Bei der Impfdichte hat der Bezirk Mödling laut „impfung.at“ die Nase ganz weit vorne. Von den 119.115 Einwohnern gelten bereits 80.966 als vollimmunisiert (68 Prozent), 83.131 (+473) gegenüber dem Vergleichswert der Vorwoche) haben ihren Erststich erhalten. Österreichweit auf Platz 5 rangiert Gaaden mit 74,1 Prozent Vollimmunisierten, Laab im Walde steht mit 73,2 Prozent auf Platz 9.

Das Landesimpfzentrum in Laxenburg hat nunmehr geschlossen, das Land setzt auf die niedergelassenen Ärzte und Impfbusse. Unter anderem gab es am Dienstag einen Termin in Brunn am Gebirge, am Mittwoch, 25. August, hält der Bus im Perchtoldsdorfer Freizeitzentrum am Siegfried Ludwig-Platz. Zwischen 15 und 18 Uhr können sich Personen im Alter ab 12 Jahren ohne Voranmeldung sofort impfen lassen. Mitzubringen sind die E-Card, ein Lichtbildausweis und ein Impfpass (soweit vorhanden). Zusätzlich wird in mehreren Perchtoldsdorfer Arztpraxen die Möglichkeit zur Einmalimpfung mit Johnson & Johnson gegeben sein, die Anmeldung dafür ist bereits jetzt möglich, die teilnehmenden Ordinationen und deren Kontakte für die direkte Terminbuchung finden sich auf der Gemeinde-Homepage perchtoldsdorf.at

Stand Montagmittag waren laut Bezirkshauptmannschaft Mödling im Bezirk 125 Corona-Positive (+49 gegenüber der Vorwoche) registriert, 179 (+50) Absonderungen waren aufrecht. Alles in allem haben die Mitarbeiter des Krisenstabes der Bezirkshauptmannschaft Mödling seit Beginn der Aufzeichnungen 6.900 Corona-Erkrankte erfasst und 29.867 Absonderungsbescheide erlassen, 121 (+/-0) Personen aus dem Bezirk Mödling sind bislang mit oder an Corona verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz (Laborbestätigte Fälle pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage) liegt im Bezirk Mödling bei 67,1 (+31,9), in Wien bei 86,7 in Baden bei 53,7.