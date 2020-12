Bezirk Mödling: Neun Positive bei Massentests .

Fast 26.000 Lehrer und Kindergartenpädagogen haben sich am Wochenende NÖ-weit testen lassen. Insgesamt 54 Tests waren positiv. In den beiden Bezirksteststationen in den Gymnasium Mödling-Bachgasse und Perchtoldsdorf registrierte man exakt neun positive Fälle, sechs Personen davon stammen aus dem Bezirk Mödling.