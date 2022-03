Der nächste Höchststand im Bezirk Mödling

Werbung

Der Dienstbetrieb kann nicht nur im Landesklinikum schwer aufrechterhalten werden. Auch in vielen Unternehmen und im Schulbereich sind Corona-bedingte Personalausfälle zu spüren. Von Entspannung ist nach wie vor keine Spur: Am Montag wurden 5.541 Corona-Positive (+542 gegenüber dem Montag der Vorwoche) registriert, die Anzahl der Absonderungen ist auf 4.509 (+146) gestiegen. Mittlerweile sind 183 (+5) Personen aus dem Bezirk Mödling mit oder an Corona verstorben.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.