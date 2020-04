Mit einem berührenden Schreiben wendet sich Theaterintendant Bruno Max via Facebook an seine TZF-Theaterfamilie („Theater zum Fürchten“). „Dieses Vorstellungsverbot bis Ende Juni wird für uns Kasperln die längste und schwierigste Unterbrechung seit 1944“, bedauert er diese Situation, die viele Schauspieler in eine prekäre Lage bringt.

Am 14. März hatte er noch 31 Angestellte, jetzt sind es 17, 14 davon sind in Kurzarbeit. „Ich versuche, die Menschen zusammenzuhalten und bei Härtefällen zu helfen“, beschreibt Max im NÖN-Gespräch die Situation. Er selbst gehe jeden Tag zur Arbeit: „Ich ordne mit Marcus Ganser derzeit den Fundus, wir haben 24 Meter Kleiderstangen montiert, wir legen Pullover zusammen, hängen Kostüme auf, sortieren Masken.“

Die fehlenden drei Monate kosten ihn rund 110.000 Euro, und selbst wenn man alles, was einzusparen ist, wegrechnet, bleibt ein Verlust in der Höhe von etwa 70.000 Euro. Ob die Aufführungen im Mödlinger Bunker klappen – hier ist die Produktion „Utopia, schöne neue Welten“ vorgesehen – entscheidet sich nach Redaktionsschluss.

Im Mai und Juni wird für den Oktober geprobt, „damit wir etwas Normalität vermitteln können.“ In der kommenden Saison wird Max nicht nur die meisten jetzt ausgefallenen Stücke nachholen, sondern auch neue Highlights bringen.

Die Wahlabonnements dieser Saison behalten bis Weihnachten ihre Gültigkeit, allen Fixplatzabonnenten bietet der Intendant als Alternativen die Auszahlung des aliquoten Anteils, Geschenkgutscheine, Rabatt/ Upgrade für das Abo der kommenden Saison oder Unterstützung des Theaters durch Verzicht auf die Rückzahlung: „Wir ersuchen um eine Mail unter tzf@gmx.net oder einen Anruf unter 01/5442070.“

Den Schauspielern gibt er tröstenden Worten mit: „Egal, ob ihr jetzt Sonderzivildiener seid, Kranke betreut, Spargel stecht, Regale schlichtet, oder einfach nur den herausfordernden Alltag meistert – merkt Euch bitte: Ihr seid in Wirklichkeit etwas anderes, etwas Besonderes: Ihr seid unsere außergewöhnliche Theaterfamilie.“