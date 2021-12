Omikron im Bezirk Mödling: Von Null auf 28 in fünf Tagen

Vor fast exakt einer Woche waren im Bezirk Mödling 267 „Corona-Positive“ registriert. Am Montagabend waren es 208. Das deutliche Minus trügt, denn bei 28 Personen wurde bereits die Omikron-Variante nachgewiesen. Am 23. Dezember wurden die ersten beiden Fälle im Bezirk Mödling registriert, am Heiligen Abend waren es schon 14. Leichtes Aufatmen gibt es im Pflege- und Betreuungszentrum Mödling, wo vor einer Woche ein Cluster mit 11 „Positiven“ aufpoppte.

Ein Bewohner, der keine Symptome gezeigt hat, wurde im Rahmen der obligaten Kontrolle positiv getestet, berichtete Direktor Gerhard Reisner im NÖN-Gespräch. „Unsere laufenden Testungen zeigen zum Glück Wirkung.“ Betroffen waren alles in allem zehn Bewohner und eine Pflegekraft. „Wir sind sehr froh, dass schon fast alle geimpft sind und die Impfung wirkt.“ Denn grundsätzlich gehe es allen Betroffenen, die in Isolation sind, gut, merkte Reisner an. Bis auf zwei Personen, die allerdings wegen anderer Krankheiten im Spital behandelt werden müssen.

Der Bewohner dürfte sich das Virus außerhalb des Betreuungszentrums eingefangen haben. Besuche seien nach wie vor möglich, bekräftigt Reisner, die Kontrollen beim Eingang werden aufrechterhalten. Am Montagabend zeigten noch sechs Bewohnerinnen und Bewohner Symptome, einer braucht Spitalspflege, eine Mitarbeiterin ist in Absonderung.

Mödling bleibt Impf-Vorzeigebezirk

81,2 Prozent der 119.240 Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Mödling sind bereits geimpft. Damit ist man nach wie vor knapp Zweiter hinter dem Bezirk Mistelbach (81,6). Dafür hat der Bezirk Mödling bei den „Boostern“ niederösterreichweit mit 50,3 Prozent die Nase vorne – Mistelbach (49,6).

In der Vorwoche hat der Impfbus dreimal Station im Bezirk gemacht, der Zuspruch war erneut groß: Gießhübl (101 Personen), Kaltenleutgeben (96), Gaaden (55). Nummer 1 im Bezirk bleibt Laab im Walde mit 86,5 Prozent Geimpften, davon sind bereits 64,8 Prozent „geboostert“. In diesem Jahr hält der Impfbus noch am 30. Dezember in Wiener Neudorf (Europaplatz, 10 bis 13 Uhr) und Mödling (Josef Deutsch-Platz, 15 bis 18 Uhr). Zudem sind unzählige Impftermine bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten buchbar. termin.impfung.at