Das Herzstück des neuen Corporate Designs ist das farbenreiche und moderne Logo. In diesem ist das „V“ mit Farbelementen versehen und stellt „die Vielfalt der Gemeinde Vösendorf dar“, erklärt Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP.

Mit der grafischen Umsetzung wurde Marion Novotny von der Vösendorfer Firma „designspiegel“ beauftragt. „Wir wollen mit dem neuen Design den modernen und zukunftsorientierten Weg unserer Gemeindepolitik unterstreichen und dem Außenauftritt frischen Schwung verleihen“, ergänzt der Ortschef. Als wichtiges Design-Element haben Koza und Vizebürgermeisterin Alexandra Wolfschütz, Grüne, die erste Ausgabe der er Gemeindemitteilungen in neuem Look präsentiert. Die Infos gibt’s ab sofort in Entnahmeboxen im ganzen Ort.

Künftig werden alle öffentlichen Aussendungen und offiziellen Auftritte der Gemeinde untrennbar mit dem neuen Design verbunden sein.