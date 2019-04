2015 wurde im Rahmen des Stadterneuerungskonzepts die Weiterentwicklung der Dachmarke Mödling als Ziel definiert. Der Auftritt der Stadt soll authentischer, klarer und durchgängiger gestaltet werden.

Seit Sommer 2018 konnte sich auch die Bevölkerung ins Spiel bringen, jetzt wurde ein Ergebnis präsentiert, das „uns einen einheitlichen Auftritt ermöglicht und die Stärken der Stadt noch deutlicher sichtbar macht“, betonte Bürgermeister Hans Stefan Hintner, VP.

„Die Stadt hat ihr authentisches und erlebbares Profil gefunden“, Alexander Kuhness, noe regional

„Nun geht es darum, die Inhalte, Leitwerte und das grafische Konzept gemeinsam umzusetzen“, merkten die zuständigen Stadträte Gerald Ukmar, VP, Rainer Praschek, Grüne, und Stephan Schimanowa, SP, an. Ende April wird das gesamte „Brandbook“ mit einem Großteil der Tools online zur Verfügung stehen.

Dann führt kein Weg mehr an „Mödling, Stadt der Talente“, „Stadt der Qualität“, „Stadt der Chancen, der Entspannung und der Feste“ vorbei. Mödling will „kostbar, offen und besonders“ sein. Mit dem Zusatz „voll meins“ sollen schließlich alle Zielgruppen abgeholt werden. „Er ist vielseitig einsetzbar und spiegelt gleichermaßen die Individualität der Mödlingerinnen und Mödlinger wider“, weiß Hintner. Was die grafischen Elemente der neuen Dachmarke betrifft, wurde deutlich, dass das Wappentier – der Panther – von zentraler Bedeutung ist. Zu ihm gesellt sich zukünftig das „M“.

Die Standortmarke Mödlings kommt etwa bei der Bewerbung von Veranstaltungen, Marketingaktionen und in den Stadtmedien zum Einsatz. Daneben wird es auch eine Verwaltungsmarke für die Rathaus-Korrespondenz ausschließlich mit dem Panther geben.

„Eine starke Stadtmarke wird vor allem von den vielen Akteuren einer Stadt getragen und umgesetzt“, weiß Stadtmarken-Experte Karl Hintermeier, Geschäftsführer der Agentur „message. The Art of Urban Story Design“ aus Wien, der den mehrstufigen Dachmarkenprozess koordiniert hat. „Von den Vereinen, den Kulturschaffenden, den Unternehmen, den Geschäften, den Lokalen, den Schulen. Damit die neue Dachmarke ihr volles Potenzial entfalten kann, braucht es uns alle.“

Das Projekt wurde im Rahmen der NÖ Stadterneuerung von Alexander Kuhness, noe regional, umterstützt. „Die Stadt hat ihr authentisches und erlebbares Profil gefunden“, freute er sich: „Ein Leuchtturmprojekt der NÖ Stadterneuerung.“

http://www.moedling.at/marke