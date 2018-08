Die Beteiligung vieler Bürgerinnen und Bürger ist wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung der Mödlinger Dachmarke, die von der NÖ Stadterneuerung und der Kommunikationsagentur „message“ begleitet wird.

Bisher gab es zwei Treffen von Vertretern aus Wirtschaft, Kultur sowie zahlreicher Vereine und Institutionen.

In den vergangenen Wochen konnten die Mödlingerinnen und Mödlinger ihre Ideen im Zuge der sogenannten „Wall of Ideas“ hinterlassen. Die dabei an verschiedenen Orten der Stadt gesammelten Anregungen dienten als Input für das erste Design-Camp, zu dem die Stadtverantwortlichen in der Vorwoche interessierte Kreative ins „Raiffeisen Forum“ geladen hatte.

Im Rahmen des Design-Camps wurden Fragen erörtert

Als zuständiger Stadtrat bedankte sich Gerald Ukmar, ÖVP, namens seiner Stadtratskollegen Rainer Praschak (Stadtentwicklung), Grüne, und Stephan Schimanowa (Kultur), SPÖ, für die „starker Beteiligung aus der Bevölkerung, die sich völlig überparteilich engagiert. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich so viele Personen ehrenamtlich mit ihrem Wissen und Können für die Stadt einbringen“.

Unter anderem wurden im Rahmen des Design-Camps folgende Fragen erörtert: Welche Eigenschaften könnte die Marke Mödling haben? Welche Farben verbindet man mit Mödling? Welche Symbole stehen für Mödling? Was ist einzigartig an Mödling, was macht die Stadt konkurrenzlos? Wo liegen die Stärken der Stadt? Welche Vorurteile gibt es über Mödling?

„Es kristallisieren sich bestimmte Schwerpunkte heraus, die nun zu ersten Entwürfen verdichtet werden“, lautet das Resümee von Karl Hintermeier von der Agentur „message“ und Alexander Kuhness von der NÖ Stadterneuerung.