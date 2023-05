Leonhardiberg wird zum Baustellen-Campus

Die seit Langem anstehende Dacherneuerung und Fassadensanierung im Bereich der Volks- und Mittelschule stehen an. Die beiden Schulgemeinden haben diese Arbeiten in Abstimmung mit der Marktgemeinde Perchtoldsdorf im Vorjahr beschlossen. Der Schulbetrieb ist davon nicht beeinträchtigt. Die Haupt-Sanierungsphase ist in den Sommerferien vorgesehen, der Abschluss für November. Die Gesamtinvestition macht knapp drei Millionen Euro aus, die mit Förderungen das Landes, des Bundes und den schulerhaltenden Gemeinden finanziert wird.

„Wir nützen die Baustellensituation am Leonhardiberg durch den Gymnasiums-Neubau und erledigen auch gleich unsere dringend anstehenden Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten in einem Zug", freut sich Volksschulgemeinde-Obmann Herwig Heider über den Start der Arbeiten. „Die Gefahr durch herunterfallende Dachziegel wurde nun schon über einige Jahre mit Gerüsten und Bauzäunen in den Eingangsbereichen unserer Schulen hintangehalten, nun wird endlich das Problem grundlegend gelöst", ergänzt Mittelschulgemeinde Obmann Erik-Karl Tupy.

Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, freut sich ebenfalls über den Sanierungs-Beginn: „Einerseits hat die Sicherheit unserer Kinder absoluten Vorrang, andererseits wird die Gebäudesubstanz des unter Denkmalschutz stehenden Schulgebäudes in Anspruch genommen, wenn das 110 Jahre alte Dach nicht mehr oder nur mehr mit sehr hohem Aufwand dicht und sicher gehalten werden kann. Die grundlegende Erneuerung und Sanierung sind zwar mit einigem finanziellen Aufwand für die Gemeinde verbunden, aber nachhaltig. Es macht Sinn, wenn das Projekt jetzt in der gegenwärtigen Baustellensituation am Leonhardiberg umgesetzt wird".

