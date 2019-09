Nach einigen aufregenden Vorbereitungen konnte der Verein „B4U“ mit dem Inklusionstanzkurs Dance Ability im Jänner 2019 starten, bei dem unerwartete und berührende Begegnungen stattfanden!

Schon beim ersten Tanz entstand eine beeindruckende Energie zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen und gemeinsam wurden erste Berührungsängste langsam ausgelöscht. Die erste Stunde mit Menschen der Lebenshilfe Mödling und Einwohnern der Stadt Mödling, mit ungefähr 6 Teilnehmern, fand in der Harald Lowatschek Volksschule statt.(DIE NEUEN KURSE WERDEN IN DER EUROPAHALLE GETANZT!)

Im Laufe der Wochen nahmen mal mehr und mal weniger Teilnehmer an der Tanzstunde teil, doch Rossana Wareka blieb hartnäckig und so hat sich die Gruppe vergrößert – immer mehr Leute unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen kamen zusammen und teilten von Anfang an die gemeinsame, verbindende Freude an der Bewegung und des Miteinanders. Dance Ability hat den Zauberstab, welcher Menschen verbindet, vereint und Gemeinsamkeiten hervorhebt, alles andere spielt keine Rolle.

Infos. Verein „B4U“, 0676/88500800.