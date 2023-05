Im Walzertakt ins Finale

Publikum und Jury waren vom Maria Enzersdorfer Multitalent und ihrem Tanzpartner Dimitar Stefanin begeistert: der Wiener Walzer zu „Love on the Brain“ von Rihanna brachte 27 von möglichen 30 Punkten, beim anschließenden Contemporary ( „Thunder“ von Imagine Dragons) waren’s gar 29. Jetzt geht’s am Freitag, 12. Mai, live um 20.15 Uhr in ORF1 um den Titel.

Und das als „Einspringerin“ für Karina Sarkissova, die wegen einer Verletzung nach der 1. Runde w.o. geben musste: „Ich hätte im Leben nie damit gerechnet, in einer Tanzshow und ohne Vorbereitung jemals so weit zu kommen“, jubelt Missy May im NÖN-Gespräch über bereits Erreichtes. Zumal ihr in der Musicalausbildung gesagt wurde, „ich soll mich lieber aufs Singen und Spielen konzentrieren. Somit habe ich mir jahrelang eingeredet, nicht tanzen zu können. Heute weiß ich, jeder kann alles lernen.“ Es brauche „nur Mut, Fleiß und einen richtigen Lehrer“. Mit Dimitar habe sie diesbezüglich ein Ass gezogen.

Missy May geht aber ohne jede Erwartung ins Finale: „Ich möchte den Moment einfach nur genießen, für den wir jetzt so hart in dieser Woche arbeiten. Und ich möchte diesen letzten Tanz mit meinem Partner in vollen Zügen auskosten. Er hat mir alles beigebracht, jetzt möchte ich ihn stolz machen.“

Fans aus der Heimatgemeinde. Missy May mit Maria Enzersdorfs Vizebürgermeisterin Michaela Haidvogel und Rosa Swirak. Foto: privat

Einmal mehr gehört nicht nur tänzerisches Talent dazu, um Dancing Star zu werden. Ohne Unterstützung der Fans geht gar nichts. Daher freut sich Missy May über jede Anruferin und jeden Anrufer. Maria Enzersdorfs Vizebürgermeisterin Michaela Haidvogel hat Missy May im Semifinale live im Ballroom am Küniglberg auf die Beine gesehen und würde sich sehr freuen, eine Maria Enzersdorferin am Dancing Stars-Treppchen ganz oben zu sehen. Daher ihr Appell: „Voten wir alle für Missy May und Dimitar Stefanin!“

