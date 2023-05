Amtsübergabe bei den Steyler Missionaren

Sieben Jahre lang war Pater Stephan Dähler Provinzial der Mitteleuropäischen Provinz. Jetzt hat er die Schlüssel zum Provinzialsbüro an den gebürtigen Eisenstädter Christian Stranz (57) übergeben. In Anlehnung an einen Text von Bischof Hermann Glettler betonte Dähler in seiner Predigt, dass es wichtig sei, die Balance zwischen innen und außen zu halten. „Das Outfit ist wichtig, aber das Infit, die Innerlichkeit, ist von genauso großer Bedeutung. Machen wir unsere Herzenstür auf, um wachsen zu können und die Stimme des guten Hirten zu hören. Schließen wir uns nicht ängstlich ein, sondern bemühen wir uns, Weite zu finden, Wege zu suchen, die zum Leben führen und Boten der Liebe Gottes zu werden.“

Für die Einkleidung Stranz' sorgten Mitbrüder aus den Provinz-Niederlassungen in Kroatien, Paris und der Schweiz: Sie überreichten „steyle“ Kleidungsstücke für alle Wetterlagen – vom T-Shirt für bis zum wärmenden Sweater, „wenn dir der Wind um die Nase pfeift“. Auch für das „Infit“ gab es ein Geschenk: Leopold Leitner aus St. Gabriel übergab dem Provinzial eine Statue des Heiligen Freinademetz, des Schutzpatrons der Mitteleuropäischen Provinz.

Benjamin Kintchimon (Vizeprovinzial), Matthias Helms (Admonitor), Matthias Felber und Edwin Reyes werden Stranz bei der Leitung der Provinz zur Seite stehen. An sie gab Pater Dähler einen Regenschirm in den Regenbogenfarben weiter, den er selbst anlässlich der Errichtung der Mitteleuropäischen Provinz von den Steyler Schwestern erhalten hatte: „Seid beschirmt von der Güte Gottes und bringt Farbe in die Provinz.“

Auch Vizeprovinzial Franz Helm wurde verabschiedet

Bei dem Gottesdienst wurde auch der bisherige Vizeprovinzial Franz Helm verabschiedet, der insgesamt 13 Jahre dem Provinzrat angehört hatte. Ihm dankte Pater Dähler besonders fürs „Mitdenken und Mittragen. Franz Helm ist es immer gelungen, im Provinzrat ausgleichend zu wirken, wenn es unterschiedliche Standpunkte gab und uns weiterzubringen, wenn wir uns einer Sackgasse befanden“. Dählers Dank galt auch „allen Mitbrüdern und den Steyler Missionsschwestern, die mich während meiner Amtszeit immer getragen haben“.

Für Stranz ist es eine „besondere Mission, zu den Armen, Ausgegrenzten und Nicht-Mehr-Glaubenden zu gehen. In Europa kann das zum Beispiel die Sorge um Migranten und geflüchtete Menschen sein“. In Zukunft wolle man sich aber auch bemühen, den Fokus wieder stärker auf Missions-und Religionstheologie, den Dialog mit anderen Kulturen und Religionen sowie auf Schöpfungsverantwortung und missionarische Bewusstseinsbildung zu legen. Eine Hauptaufgabe sieht der neue Provinzial darin, junge Steyler Missionare aus anderen Kontinenten, in denen das Christentum boomt, zu begleiten, „damit sie die Realität unserer säkularen Gesellschaft aushalten“.

Lebenslauf des neuen Provinzials

Christian Stranz wurde am 8. März 1966 in Eisenstadt geboren und ist in Neusiedl am See aufgewachsen. Er besuchte zunächst das Gymnasium in seiner Heimatstadt. In der Oberstufe wechselte er ins Bischöfliche Knabenseminar Mattersburg, wo er 1984 die Matura im humanistischen Zweig ablegte. 1984 trat er in die „Gesellschaft des Göttlichen Wortes“ (Societas Verbi Divini - SVD) ein, es folgten Noviziat und erste Gelübde im Missionshaus St. Gabriel in Maria Enzersdorf bei Wien sowie das Theologiestudium an der dortigen ordenseigenen Theologischen Hochschule.

Die Ewigen Gelübde legte Pater Stranz 1991 in St. Gabriel ab, 1992 wurde er dort zum Priester geweiht. Von 1992 bis 2001 absolvierte Pater Stranz einen Missionseinsatz in Argentinien. Er arbeitete zunächst drei Jahre als Kaplan in der Herz-Marien-Pfarrei in Villa Cabello, Posadas, in der Provinz Misiones. Anschließend übernahm er eine 1800 km² große Landpfarrei mit 35 Kapellengemeinschaften am Ufer des Grenzflusses Uruguay an der Grenze zu Brasilien.

Im Jänner 2001 kehrte Stranz nach Österreich zurück. Nach einer Tätigkeit in der Jugendpastoral der Diözese Feldkirch wurde der Steyler Missionar 2004 Pfarrer in Dornbirn-Hatlerdorf, ab 2014 auch Pfarrer in Dornbirn-St. Martin. Nach der Zusammenlegung der Dornbirner Pfarren zum Seelsorgeraum „Katholische Kirche in Dornbirn“ wurde Pater Stranz 2019 Moderator des Seelsorgeraums. Seit 2016 war Christian Stranz Mitglied des Provinzrates der Mitteleuropäischen Provinz der Steyler Missionare.

Der Provinzrat mit dem neuen Provinzial: Edwin Reyes, Christian Stranz, Benjamin Kintchimon (Vizeprovinzial), Matthias Helms (Admonitor) und Matthias Felber (v.l.). Foto: Steyler Missionare

Die Steyler Missionare

Zur weltweit tätigen „Gesellschaft des Göttlichen Wortes“ (Societas Verbum Divini – SVD) zählen rund 6.000 Patres und Brüder. Die Steyler Missionare sind für ihre Internationalität bekannt. Die Ordensmitglieder kommen aus 77 verschiedenen Staaten. Die meisten Ordensmitglieder stammen aus Indonesien, gefolgt von Indien, den Philippinen und Polen. Steyler Missionare arbeiten in 79 Ländern – in der Pfarr- und kategorialen Seelsorge, in der Bibelarbeit und spirituellen Begleitung, in Schulen, Universitäten und Krankenhäusern, in der Migrantenpastoral, an der Seite der Armen und Ausgebeuteten sowie im Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung.

In der Mitteleuropäischen Provinz, zu der Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Kroatien und in Paris gehören, leben und arbeiten aktuell rund 100 Steyler Missionare. Die Ordensleute in der Mitteleuropäischen Provinz stammen aus 18 Nationen, sie kommen aus Europa ebenso wie aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Schon längst sieht die Gesellschaft des Göttlichen Wortes missionarische Herausforderungen nicht nur in Übersee, sondern auch in Europa. Hier betreuen sie unter anderem Pfarren im großstädtischen Milieu, betreiben missionarische Bewusstseinsbildung und engagieren sich im interreligiösen Dialog und in der Migrantenpastoral. Zusammen mit kirchlichen Gruppen und NGOs setzen sich die Steyler Missionare für eine ökologische Wende ein.

