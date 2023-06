Ortschefs im Bezirk Mödling: Immer erreichbar sein „muss man mögen“

Ferdinand Köck, seit 2005 ÖVP-Bürgermeister in Gumpoldskirchen, schätzt an seinem Amt, dass „ich mein Ohr direkt bei den Bürgern habe und viele Anliegen direkt umsetzen kann bzw. den Menschen weiterhelfen kann“. Bei Anliegen, wo die Gemeinde zuständig sei, könne oft „innerhalb kürzester Zeit geholfen werden: Ich kann in meiner Funktion Mittel und Wege zur raschen Umsetzung suchen und finden. Oft werden innovative Ideen an uns herangetragen. Alles, was nicht in die Kompetenzen der Gemeinde fällt, kann ich dennoch weiterleiten und dadurch rasch helfen.“ Erfüllend, für den Heimatort gestalten zu können.

Guntramsdorfs Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, hält fest, dass „der finanzielle Anreiz kein Beweggrund ist und sein sollte. Allerdings bleiben Punkte wie Absicherung für die Pension oder Arbeitslosengeld bei dieser Diskussion unbehandelt.“ Für Weber persönlich ist es „sehr erfüllend, für meinen Heimatort gestalten zu können: Gerade auf Gemeindeebene ist die direkte Demokratie – die vielfältige Arbeit als Politiker - unmittelbar zu sehen. Als Bürgermeister habe ich so Einfluss auf das tägliche Leben der Bürger. Diese Verantwortung für das Gemeinwohl ist natürlich eine sehr hohe, die ich aber sehr gerne übernehme.“ Dennoch müsse klar sein, dass man „ständig im Fokus steht, immer erreichbar ist: Das muss man auch mögen.“

Brunns Bürgermeister Andreas Linhart (l.) meidet zwar Soziale Medien, ist dafür umso mehr bei Veranstaltungen zu Gast. Oder er rührt die Werbetrommel für die „Guitar Days“. Foto: Gemeinde Brunn/Hoblik, JOHANNA HOBLIK

Andreas Linhart, SPÖ, Bürgermeister in Brunn am Gebirge, geht davon aus, dass „es trotzdem zunehmend schwieriger werden wird, Personen zu finden, weil sich Berufstätigkeit und öffentliches Amt nicht leicht vereinbaren lassen. Politikerpension bekommt man keine, das heißt: Berufstätige können hier einiges an Pension verlieren“. Die Funktion an sich habe sich „nicht viel verändert, aber man steht sehr viel kritischer in der Öffentlichkeit. Ich selbst bewege mich nicht in den Sozialen Medien, Anfeindungen nehme ich auf diesem Wege daher nicht wahr. Man kann Fehler machen, aber manche Angriffe gehen in eine andere Richtung“. Dennoch: Die geplante Anpassung hält Linhart für „eine Menge Geld, ich sehe das als Anerkennung und Wertschätzung“.

Robert Dienst war für die ÖVP 19 Jahre lang Bürgermeister in Laxenburg. Er bereut keinen Tag als Bürgermeister, auch wenn diese Aufgabe mit Herausforderungen verbunden ist. „Man kann sich der Verantwortung nicht wirklich entziehen. Wenn ich z.B. daheim im Garten arbeite, kommt man dann auch gerne mit den Anliegen zu einem her, weil 'Jetzt seh ich Sie gerade', aber das ist eigentlich auch nicht wirklich etwas Negatives sondern positiv. Man ist bald 24 Stunden rund um die Uhr Bürgermeister.“

Andrea Kö – hier bei einem karitativen Termin – kann sich durchaus vorstellen, auch nach 2025 Bürgermeisterin in Perchtoldsdorf zu sein. Foto: Dworak

„Das Bürgermeisteramt ist eine Funktion, die man – und das gilt sicher nicht nur für mich – nicht wegen der Bezahlung übernimmt“, sagt Perchtoldsdorfs Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP. Sie hat vor exakt zwei Jahren die Nachfolge von Martin Schuster angetreten. Es ist aber sicher auch kein Nachteil, dass der Gemeindebund eine Erhöhung beantragt hat. Es ist ein Amt, in dem man von Montag bis Sonntag im Einsatz ist – und das mit großer Verantwortung. Ich persönlich habe für die Funktion meinen Brotberuf aufgegeben. In einer Gemeinde wie Perchtoldsdorf mit etwa 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist alles nur hauptberuflich zu meistern.“

Es mache ihr „absolut Freude, mitgestalten zu dürfen und den Dialog mit vielen Menschen zu führen. Es gibt natürlich auch herausfordernde Themen, wo man als Gemeinde nur Beifahrer ist und die es trotzdem zu bearbeiten gilt. Gerade diese Vielfältigkeit macht dieses Amt so interessant und spannend“. Für Kö steht schon jetzt fest: „Wenn der Wählerwille 2025 eine Fortsetzung meiner Tätigkeit möchte, werde ich auf jeden Fall weitermachen. Ich bin aus ganzem Herzen Perchtoldsdorferin.“ Dass der Gemeindebund jetzt auch eine Regelung für Mutterschutz und Karenz gefordert hat, „finde ich sehr wichtig. Gerade für junge Menschen soll und muss es eine Absicherung geben“.

„Mutterschutz ist eine große Erleichterung“

Bürgermeisterin Bernadette Geieregger, ÖVP, aus Kaltenleutgeben. Foto: privat

„Gerade der Mutterschutz ist eine große Erleichterung für junge Bürgermeisterinnen“, ist Bernadette Geieregger, ÖVP, seit 2020 Ortschefin in Kaltenleutgeben zufrieden. „Ich erwarte aktuell zwar selber kein Kind, aber es gibt einfach überhaupt keine Absicherung für junge Mütter die Bürgermeisterinnen sind und das ist nicht okay. Dieser Schritt war einfach auch schon überfällig, um die jungen Familien zu entlasten.“

Grundsätzlich sei „das Bürgermeisteramt keine Tätigkeit, die man einfach nebenbei macht“, spricht sie aus Erfahrung. „Nur für die Unterschriftenmappe ins Gemeindeamt zu kommen, ist heutzutage auch zu wenig. In einigen Berufsgruppen versucht man, Menschen in den Beruf zu motivieren, indem man das Gehalt anpasst. Hier ist das nun eben auch der Fall. Ehrlicherweise muss man aber sagen – fürs Geld macht es niemand. Bürgermeisterin ist man 365 Tage im Jahr 24 Stunden 7 Tage die Woche. Ich arbeite regelmäßig im Urlaub und all dieser Aufwand wird nicht entlohnt. Wir haben als Bürgermeisterinnen eine große Verantwortung und haften in vielen Bereichen auch mit unserem Privatvermögen.“ Deshalb solle die Funktion „entsprechend entlohnt sein, damit es niemanden abschreckt, diesen Weg deswegen nicht einzuschlagen“.

Geieregger mag das „Bürgermeister-Dasein, weil es jeden Tag Herausforderungen zu bewältigen gibt. Was ich nicht besonders mag, ist Förderanträge auszufüllen und als Bittsteller um Geld für die Gemeinde zu betteln“. Aber: Die Funktion mache ihr „sehr viel Spaß. Grundsätzlich bin der Meinung, dass man das Amt nicht allzu lange ausführen sollte, nach ein paar Jahren wird man einfach auch müde. Wie lange ich Bürgermeisterin sein werde, werden wir wohl erst herausfinden müssen“.