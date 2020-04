Ausgerechnet in der Coronakrise haben die Perchtoldsdorfer Tennisspieler eine weitreichende infrastrukturelle Maßnahme umgesetzt. Denn der Tennisklub PTK hat ein neues Kapitel in seiner Klubgeschichte aufgeschlagen und zwei Flutlichtmasten aufgestellt. Nach deren Montage nützten Obmann Georg Hoblik und engagierte Klubmitglieder die Feiertage, um – mit gebührendem Abstand ‑ die Plätze wieder auf Vordermann zu bringen. Damit ist man für eine hoffentlich baldige Freigabe bestens gerüstet.

Collage für das "Daheim bleiben"

Der örtliche Turnverein startete währenddessen einen Aufruf an die Trainer. Mit einer gemeinsamen Collage will der Verein aufrufen, sich trotz der Lockerung der Maßnahmen weiterhin an die geltenden Vorschriften zu halten - "Wir nehmens ernst. Wir helfen mit. Wir bleiben zu Hause. Alles wird gut."