Land unter am Brunnerberg

„Keller unter Wasser“, „Künette unter Wasser“, „Halle unter Wasser“, „Verstopfter Kanal“ und „Häuser überflutet“ waren nur einige der Einsatzgründe. Zudem wurde die „Großpumpe“ in das Burgenland entsendet. Zehn Mitglieder und drei Fahrzeuge der FF Brunn am Gebirge waren im Raum Neusiedl am See im Einsatz.

Am Feiertag mussten bislang 16 Einsätze abgearbeitet. Der Schwerpunkt lag in Brunn am Gebirge im Bereich Brunnerbergstraße-Pöllangraben, wo eine Verklausung des Hochleitenbaches zur Überschwemmung von vier Häusern führte.

www.bfk-moedling.at