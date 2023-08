Ölspur durch den halben Ort

Von Gießhübl bis weit in die Hinterbrühl reichte am Sonntagabend die Ölspur eines Pkw. Noch dazu wurden das Fahrzeug schlussendlich im Bereich des Hinterbrühler Gemeindeamtes auf einen Rasenpflasterparkplatz abgestellt, wo weitere Gefahr des Treibstoffeintrittes in das Erdreich bestand.

Das Fahrzeug wurde mit Unterstützung der Polizei standortverlagert, um das Eindringen in das Erdreich zu verhindern. Mitglieder der Feuerwehren Hinterbrühl und Gießhübl brachten Ölbindemittel an den am massivsten betroffenen Stellen auf, bis die Landesstraßenverwaltung mit Kehrgeräten eintraf.