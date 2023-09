Bridge: Mit Karten spielend jung bleiben

Stefan Probst kann sich ein Leben ohne Bridge nicht vorstellen, und das von Kindesbeinen an. „Meine Eltern haben schon Bridge gespielt, aber sie wollten nicht, dass ich es lerne, weil sie Angst hatten, dass ich dann die Schule vernachlässige“, erzählt Probst schmunzelnd. Natürlich hat Probst seine Finger von den Bridge-Karten nicht lassen können, viel zu faszinierend war es für ihn, wenn bei ihm zuhause Bridge gespielt wurde. Er hat sich Bridge quasi selbst beigebracht und sein Wissen mit Hilfe von Büchern ergänzt. Er hat natürlich auch Bridge gespielt - unter anderem mit einem Freunde, der das Bridgespiel tatsächlich über den Schulbesuch stellte - und spielt heute noch immer äußerst erfolgreich bei Turnieren. „Mein Vater hat bis zu seinem 95 Lebensjahr Bridge gespielt, erst, als er Probleme mit seinem Augenlicht bekam, musste er aufhören. Und ab dem Zeitpunkt hat man auch gemerkt, dass er langsam, aber stetig, seine geistige Fitness einbüßt.“

Deshalb ist es ihm ein Anliegen, alle Jungen und Junggebliebenen dazu zu motivieren, mit dem Bridgespielen anzufangen. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen in der Pension nach einer Möglichkeit suchen, um unter Leute zu kommen und einer neuen Herausforderung nachzugehen. Da ist Bridge die ideale Möglichkeit dazu, um ein gesellschaftliches Ereignis mit einem Top-Gehirntraining zusammenzubringen.“ Das schätzt auch Barbara aus Wiener Neudorf. „In der Gemeindezeitung habe ich gelesen, dass bei uns in Wiener Neudorf Anfänger für einen Bridge-Kurs gesucht werden. Nachdem der Kursort gegenüber von meinem Wohnort war, habe ich mir gedacht, ich schaue hin.“ Damals war der BPC Bridge Club, eigentlich in Perchtoldsdorf gegründet, noch in Wiener Neudorf lokalisiert, in einem freien Raum, wo auch das betreute Wohnen untergebracht ist. Allerdings musste der Bridge Club für den Raum bezahlen, „also sind wir nach Biedermannsdorf in die Jubiläumshalle ausgewichen“, berichtet Probst. Was für Barabara die Faszination des Bridgespielens ausmacht, erklärt die Pensionistin so: „Es ist ein Spiel, bei dem man wirklich denken muss. Aber man kann es auch spielen, wenn man gerade keine Trainingspartner hat, nämlich auf diversen Online-Plattformen, die nur für Bridge kreiert wurden.“

Ehrgeiz auf der geistigen Ebene ausleben

Bridge ist einfach und doch so schwer. „Man spielt es zu zweit, man hat einen Partner“, erläutert Probst. Und Barbara ergänzt: „Es geht nur darum, Stiche zu machen. Allerdings muss man die Stiche vorher ansagen und dann tatsächlich auch machen.“ Gespielt wird mit französischen Karten, die auch von anderen Kartenspielen bekannt sind. „Bridge ist wirklich ein Training“, betont Probst. „Es ist ein Spiel für Menschen mit Ehrgeiz und Kampfgeist, den kann man entweder auf körperlicher Ebene ausleben oder auf geistiger mit Bridge.“ Probst ist bestrebt, seinen Schülerinnen und Schülern eine international anerkannte Form des Bridgespiels beizubringen, „mit der man auf der ganzen Welt spielen kann“. Corona und die damit verbundenen Lockdowns brachten auch für Bridge zumindest ein Gutes: Die Online-Plattformen entstanden erstmalig, die es möglich machten, trotz Ausgehverbots weiter Bridge zu trainieren.

Probst ist davon überzeugt: „Bridge ist an und für sich ein einfaches Spiel - nur gut spielen ist schwierig.“ Darum sitzen Wolfgang, Rikki, Silvia, Barbara und Janos seit eineinhalb Jahren jeden Mittwochabend in der Jubiläumshalle, um mit Hilfe der Anleitung von Probst zu spielen. Wer gerade nicht mitspielt, der kiebitzt, das heißt, er schaut zu. Probst hat auch schon ein Bridge-Projekt mit einer HTL gemacht, „es wäre ein großer Wunsch von mir, dass verstärkt in Schulen das Bridge-Spiel angeboten wird“. Seine schönsten Erfahrungen gewinnt er jeden Sommer mit seinen Bridge-Kursen für Kinder beim Wiener Neudorfer Ferienspie. „Da sind immer einige Kinder, vor allem Mädchen dabei, die haben das Spiel sofort begriffen. Es macht wirklich große Freude, ihnen beim Bridge-Spiel zuzusehen“.

Doch ob Jugendlicher oder Erwachsener: Probst bietet im Oktober wieder Schnuppertage in der Biedermannsdorfer Jubiläumshalle an und freut sich über alle Interessierten, die kommen. Die Termine: