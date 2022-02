So viele Ja-Sager stehen auf Februar in Mödling

Walter Schwinger ist als Leiter des Standesamtsverbandes Mödling erfahren im Umgang mit Zahlenkombinationen, die darauf schließen lassen, dass an diesem Tag viele Paare heiraten wollen.

„Wir haben uns schon im Vorfeld überlegt, wie wir dieses Datum am besten handhaben werden.“ Walter Schwinger

Besonders begehrt bei Brautpaaren ist der 22.2.2022: „Wir haben uns schon im Vorfeld überlegt, wie wir dieses Datum am besten handhaben werden. Darum haben wir mit Vösendorf und Guntramsdorf abgesprochen, dass wir jeweils den Saal im Schloss Vösendorf und im Barockpavillon Guntramsdorf den ganzen Tag für Trauungen nutzen dürfen“, erzählt Schwinger.

Weniger zugkräftig erwies sich Mittwoch, der 2. Februar 2022.

Hier heirateten lediglich fünf Paare. Am 20. Februar 2022 stand gar nur eine Hochzeit auf dem Programm, die dann aber abgesagt wurde. „Das Brautpaar hat sich dann doch für einen anderen Termin entschieden. Dafür sind für Dienstag, 22. Februar, 39 Hochzeiten geplant“, berichtet Schwinger. Für einen Wochentag sei das natürlich rekordverdächtig, aber, der Reiz dieses Datums liege „rein in der Zahlenarithmetik begründet. Da gibt es dann für den Ehemann keine Ausrede mehr, wenn er an diesem Tag vergisst, für seine Frau Blumen zu kaufen“, schmunzelt Schwinger.

Flexibel bei Sonder-Hochzeiten

Dass der Bezirk Mödling als Hochzeitslocation sehr beliebt ist, liege an mehreren Faktoren. „Wir haben schon sehr früh damit begonnen, Trauungen nicht nur am Standesamt, sondern auch in Restaurants oder Schloss-Sälen abzuhalten“, schildert Schwinger. Diese sogenannten „Sonderhochzeiten“ haben Mödling bald den Ruf eingebracht, dass „bei uns eben flexibel auf die Wünsche des Brautpaares reagiert wird“. Ob Thonetschlössl, Stadtgalerie, Panoramarestaurant oder der Stockerwirt in Sulz im Wienerwald - die Auswahl der Trauungsorte im Bezirk ist groß.

Ob sich die Brautpaare auch einen Standesbeamten wünschen könnten?

„Das war ein Samstag, an dem wir 77 Trauungen durchführten.“

„Meist ist es so, dass ein Standesbeamter zu mir kommt, weil er ein Brautpaar kennt und mich fragt, ob er an diesem Tag eingeteilt werden könnte. Ich versuche natürlich, diesen Wünschen entgegenzukommen, sofern es der Dienstplan irgendwie erlaubt“, verrät Schwinger.

Der absolute Hochzeits-Rekordtag war bis jetzt der 7.7.2007.

„Das war ein Samstag, an dem wir 77 Trauungen durchführten.“ Dass genau 77 Trauungen zelebriert wurden, lag in diesem Fall an Walter Schwinger, der darauf schaute, dass bei diesem Datum diese Zahlenarithmetik strikt eingehalten wurde.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden