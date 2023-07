In 249 einsamen Tagen die Welt umrundet

Michael Guggenberger erfüllte sich seinen jahrelangen Traum und umsegelte beim Golden Globe Race die Welt - die NÖN berichtete. Mit dem Segeln begann er erst 2012. Durch Zufall, als er am Kurs eines Freundes teilnahm. Der gelernte Handwerker arbeitete zuvor unter anderem in verschiedenen Branchen wie der Zimmerei, der Baubranche oder der Gastronomie, aber auch bei Musikveranstaltungen und im Kulissen- & Requisitenbau fasste er Fuß.

Seit 2016 arbeitet er als Skipper und Trainer. Bereits 2018 interessierte er sich für das „Golden Globe Race“, das Event für Segler: „Ich habe im Internet einen Teaser von Don McIntyre, dem Gründer des Rennens, gesehen und der hat mich motiviert.“ Beim Golden Globe Race wird die Welt allein umsegelt, ohne Zwischenstopps. Die Teilnehmer dürfen dabei nur jene technischen Hilfsmittel verwenden, die auch Sir Robin Knox Johnston (erster Segler, der allein und ohne Zwischenaufenthalt die Welt umrundete) zur Verfügung gestanden sind: Sextant, Seekarte und ein gutes Fernglas, ein Funkgerät und Kurzwellenradio zur Kommunikation. Für Notfälle befinden sich ein GPS-Tracker sowie ein Satellitentelefon in einer verriegelten Box, bei deren Nutzung wird der Skipper allerdings deklassiert.

Einblicke in das Innere des Bootes. Foto: Petra Rautenstrauch, Petra Rautenstrauch

Neue Freunde über Funk kennengelernt

Guggenberger hat sich auf dieses Rennen lange vorbereitet, auch psychologisch. Wirklich alleine war er nie, da er mit dem Kurzwellenfunkgerät Kontakt zu anderen Startern hatte, und sich über die Monate hindurch Freundschaften entwickelt haben. „Ich war auf das Alleinsein und die Einsamkeit gut vorbereitet. Es war klar, dass es lang, hart, wild und gefährlich wird“, sagt der Abenteurer. „Insgesamt war es eine heftige Erfahrung, wie die anderen ,wegsterben' - also ausschieden - und ihren Traum aufgeben mussten. Ich habe mich nicht gefreut, aber es fühlte sich gut und gleichzeitig schräg an, dass ich bis zum Schluss dabei war, da andere finanziell besser und erfahrener waren als ich“.

Anfangs lag er im Mittelfeld, durch die vielen Ausfälle war er plötzlich Dritter. Diese Platzierung behielt er im Hinterkopf, doch er wusste, er müsse es erst ins Ziel schaffen. Seine Taktik war, einen durchgeplanten Tagesrhythmus zu halten und das Rennen in Teile herunterzubrechen. „Damit hat man öfter Erfolg. Sonntag war wie ein Feiertag, da habe ich die neue Kiste mit 14 Mahlzeiten und Süßigkeiten für die ganze Woche aufgemacht. Auf der Weltkarte habe ich jeden Sonntag ein Pünktchen gemacht, wo ich bin“, erzählt er.

Langeweile gab's so gut wie keine. Laufend musste Guggenberger das Schiff in Schuss halten, das Equipment abchecken und servicieren. „Jeder Tag ist anders, jeder Ozean ist anders. Der körperliche und mentale Zustand sind Wellen, geht’s einem nicht gut, versucht man, dagegen zuarbeiten. Wenn es zu einer einlullenden Routine geworden ist, ist das positiv“. Für ihn gab es nicht die größte Herausforderung, es war die Mischung aus Dauer, der technischen und der körperlichen Herausforderung. Er durchlebte Wetterextreme von Hitze- bis Kältewellen, durch die er sich kämpfte.

Der österreichische Segler Michael Guggenberger kommt nach 249 Tagen auf See als Dritter beim Golden Globe Race in Les Sables-d'Olonne am 12.05.2023 ins Ziel Foto: Petra Rautenstrauch, Petra Rautenstrauch

Die gute Vorbereitung ließ ihn bis zum Schluss durchhalten, Zweifel hatte er immer wieder. „Es gab viele, unzählige Momente, wo ich aufgeben wollte“, doch er habe „ein starkes Team von 15 Leuten um mich gehabt. Am Ende fährt man nicht für sich selbst, sondern für alle“. Während seinem Abenteuer ist er zweimal fast gekentert: am Kap Horn und bei den Azoren. „Ich sage, ich bin gekentert - laut Fachjargon, das Schiff hat sich 150 Grad gedreht. Mit dem muss man nicht rechnen, sollte man aber, meine Vorbereitung hat auf das abgezielt, dass das passiert“, merkt Guggenberger an.

Schreckmoment, als die Türe zufiel

Angst zu sterben hatte er in diesen Extremsituationen keine. „Man ist in einem anderen Bewusstseinszustand und spult ein Programm ab. Das Rennen selbst hat für mich die wenigsten Probleme gemacht hat, beim Training hatte ich mehr“, betont Guggenberger. An einen Schockmoment kann er sich noch genau erinnern, als durch einen Windzug die Türe vom Boot zugefallen ist. „Ich habe meine Finger und meinen Kopf in der Türe drinnen gehabt“, erzählt er. Ein gebrochener Finger, eine Rissquetschwunde sowie eine Beule waren die Folge. Standardmäßig hat er das Notfallprogramm abgespult, sich ins Bett gelegt - mit dem Erste-Hilfe-Paket und der Angst, möglicherweise bewusstlos zu werden.

Michael Guggenberger kam nach 249 Tagen auf See als Dritter beim Golden Globe Race in Les Sables-d'Olonne ins Ziel. Foto: Petra Rautenstrauch, Petra Rautenstrauch

Nachdem der 3. Platz in trockenen Tüchern war, habe sich auch sein Leben verändert: Guggenberger gab viele Interviews, stand plötzlich im Rampenlicht. Und er fand Gefallen daran, dass er Menschen mit seinem Erfolg motivieren konnte. Das Wichtigste nach 249 Tagen auf See? „Ich habe alle meine Leute abgeschmust, dann habe ich es frisches Essen, frische Früchte, das Zusammensitzen und das Lachen genossen.“ Eine erneute Teilnahme würde ihn interessieren, sofern er Sponsoren findet, die ihn dabei unterstützen. Eine Dokumentation über Michael Guggenberger wird demnächst erscheinen. Titel: „Race to the Race“.

Die Route: Les Sables d'Olonne in Frankreich, über den Atlantik nach Kapstadt, „Kap der Guten Hoffnung“, Indischer Ozean zur Südwest-Spitze Australiens (Kap Leeuwin), Tasmanien (südlich von Melbourne), Neuseeland, Pazifischer Ozean nach Südamerika, Kap Hoorn (Chile) und über den Atlantik und die Azoren retour nach Les Sables d'Olonne.