Natur statt Chlor: Badeteiche im Bezirk Mödling

Seit Anfang Mai sind in Guntramsdorf die beiden Badeteiche wieder geöffnet. „Wobei es bei uns so ist, dass es keine Bademeister gibt. Es gibt Personal, das den Eintritt verwaltet. Sonst ist das alles sehr frei“, berichtet der zuständige Gemeinderat David Loretto, SPÖ. Der Badeteich ist auch immer wieder Austragungsort von Veranstaltungen wie der jährlichen Beach-Party.

Am Windradlteich gilt das „Südufer“-Restaurant als Attraktion für Besucher: „Es gehört zwar nicht direkt zum Teichkonzept der Gemeinde, aber viele gehen gerne nach dem Baden dort essen.“

Wasserspiegel wird zum Problem

Der Fokus der Gemeinde liege darauf, den Wasserspiegel zu halten und die Wasserversorgung zu gewährleisten. „Beide Gewässer sind Grundwasserteiche. Und bis vor einigen Jahren gab es viel Grundwasser, aber es wird alles zunehmend trockener, deswegen überlegen wir jetzt Maßnahmen, zum Beispiel permanent Grundwasser aus Beständen in der Nähe in den Teich zu pumpen.“

Den Kahrteich in Wiener Neudorf haben seit Eröffnung vergangene Woche bisher knapp 50 Besucher genutzt, „hauptsächlich zum Sonnen“, wie Walter Wistermayer, Wirtschaftshofleiter in Wiener Neudorf, berichtet. „Wir freuen uns sehr, dass wieder der Alltag zurückgekehrt ist. Das ist eigentlich das Wesentlichste.“ Für diese Badesaison wurde der große Holzsteg erneuert. Seit letztem Jahr ist der Kartenkauf nur noch über das Gemeindeamt möglich: „Früher konnte man Tageskarten direkt am Badeteich an der Kassa kaufen, das gibt es nicht mehr. Die Karten können jetzt immer freitags im Gemeindeamt gekauft werden, in jeder Kategorie fünf Stück. Die können dann bis Saisonende genutzt werden.“ Die Karten sind für alle erhältlich.

