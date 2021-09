Die letzten Schlote der ehemaligen Glasfabrik am Areal zwischen der Feldstraße (B12) und der Wiener Straße wurden 2005 gesprengt, die Nachnutzung der 90.000 m 2 großen Fläche sei „ein wichtiges und zugleich schwieriges Thema“, weiß Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ.

Die Opposition mit ÖVP, Grünen, FPÖ und WIR läuft dagegen Sturm; sie tritt gegen vermeintliche Pläne der Grundstückseigentümer – einem Dreierkonsortium mit „Wiener Städtische“, „6B47“ und „Neue Heimat“ – auf, zumal bis zu 1.000 Wohnungen errichtet werden könnten.

Nunmehr haben SPÖ und Regierungspartner NEOS einen neuen „quartier21“-Plan vorgelegt, der eine Drittellösung vorsieht: Leistbares Wohnen, Bildung & Freizeit, Grünland & Betriebsgebiet. „Das mit den 1.000 Wohnungen hat nie gestimmt“, kritisiert Linhart die ÖVP-Aussagen. Vielmehr könne man sich mit 350 Wohnungen anfreunden. Immer nach dem Grundsatz: „Wie viel brauchen wir, wie viel vertragen wir?“

Die Suche nach der notwendigen Balance

Der Wunschkatalog der Gemeinde, der in der Vorwoche allen Parteien vorgestellt wurde, wird nunmehr auch den Eigentümern vorgelegt: „Ich hoffe, wir werden die notwendige Balance finden“, meint Linhart.

Vizebürgermeister Matthias Müller, SPÖ, ist sich dessen bewusst, dass man die Eigentümer mit dem Drittel-Vorschlag, „dem viel Rechenarbeit und Faktenchecks zugrundeliegen, sehr fordern wird“. Doch der Gemeinde-Wunsch nach leistbarem Wohnraum, Platz für Bildung & Freizeit sowie Grünraum „ist uns sehr wichtig“.

Interessant: die Erdgeschoße sollen nicht für Wohnzwecke genutzt werden, sondern für soziale Infrastruktur (Kinderkrippe, Arztpraxen, Dienstleister). Die Gemeinde würde einige der Räumlichkeiten übernehmen, Müller, der auch Finanzreferent ist, will dafür in den nächsten Jahren bis zu sechs Millionen Euro budgetieren.

Für Bürgermeister-Stellvertreter Chris Schmitzer, NEOS, steht im Vordergrund, „langfristig ein attraktives Viertel zu schaffen“, ohne eine Trabantenstadt zu errichten. Vom immer wieder strapazierten Wort „Verkehrsinfarkt“ will er ebenso nichts wissen: Die Anbindung an das hochrangige Straßennetz sei hervorragend, zudem planen die ÖBB im Zuge des viergleisigen Ausbaus der Südbahnstrecke die Haltestelle „Europaring“, die exakt in Höhe des Areals zu liegen kommen wird.

Das SPÖ-NEOS-Trio macht allerdings deutlich: „Die Bagger werden nicht morgen auffahren.“ Der Zeithorizont zur Umsetzung des Projekts „quartier21“ reiche bis 2032. Und Bürgerbeteiligung bis hin zum „Quartiers-Management“ sei selbstverständlich. Aber erst, wenn die grundsätzliche Einigung über die Lösungsvariante stehen.

Demo am Donnerstag bleibt aufrecht

ÖVP-Gemeinderat Oliver Prosenbauer sieht keinen Grund, die Demo am Donnerstag um 17 Uhr (Start ist in der Feldgasse, die Schlusskundgebung am Platz vor der Volksschule, 18 Uhr) abzusagen. Vielmehr sei die präsentierte Drittel-Lösung ein „Resultat unseres Drucks durch die Demo“, glaubt Prosenbauer. Das rot-pinke Projekt an sich hält er „nach wie vor für eine Mogelpackung, bei der man sich durch die Hintertüre eine Ausweitung auf bis zu 700 Wohnungen freihält“.

Klaus Wiltschnigg, Leiter Immobiliensparte bei der Wiener Städtischen begrüßt „den Diskussionsvorschlag seitens der Gemeinde. Wir freuen uns auf konkrete Gespräche, um das Areal bestmöglich für die Brunner Bevölkerung bebauen zu können.“