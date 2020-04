Eigentlich ist Michelle Wotschke vom Typ her eher zurückhaltend, doch es überwog der Wunsch „zu zeigen, was ich kann. Ich möchte mit meiner Art der Innenarchitektur überzeugen und will zeigen, wie kreativ, modern und schön man wohnen kann“. Daher bewarb sie sich für die Teilnahme bei der ProSieben Austria-Show „Design Dreams“.

Die Reaktion des Senders auf die Umsetzung der Bewerbungsaufgaben kam prompt. Wotschke berichtet: „Ich musste nach vorgegebenen Maßen einen Raum zeichnen und einrichten. Dabei habe ich einen Grundriss erstellt, danach eingerichtet und auch noch in 3D visualisiert. Meine Vorgangsweise und Arbeitstechnik musste ich aufzeichnen und ein Selbstporträt per Video erstellen.“

Schon jetzt arbeitet Michelle als Raum-Designerin, bevorzugt besucht sie ihre Kundinnen und Kunden zu Hause, um auszuloten, was deren spezielle Wohnbedürfnisse sind. Ihren persönlichen Stil beschreibt sie so: „Ein Zusammenspiel aus Modern Contemporary und MidCentury. Das österreichische Design der 50er- und 60er-Jahre mag ich auch sehr, besonders die Leuchten. Ich liebe es, Mid Century, also Möbel aus den 1960- bis 1980er-Jahren oder Designklassiker, in meine Konzepte zu integrieren, Räume mit Farbe und ausgeklügelten Lichtkonzepten zu verfeinern.“

www.constellation.at