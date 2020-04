Seit Montag, 16. März, liegt das öffentliche Leben in Österreich weitgehend still. Nicht nur Lokale wurden geschlossen, sondern auch Ämter, Gemeinden, Behörden. Auch der persönliche Parteienverkehr in der Bezirkshauptmannschaft Mödling wurde eingestellt, 80 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice. Bis auf Reisepässe – dafür braucht‘s einen Fingerabdruck – kann fast alles per E-Mail beantragt und erledigt werden, lässt Bezirkshauptmann Philipp Enzinger nicht unerwähnt.

Klar sei aber auch, dass „Corona“ in der Bezirkshauptmannschaft thematisch allgegenwärtig ist. Zwei Teams mit je 35 Mitarbeitern, die einander nicht sehen, bilden seit fast einem Monat den Krisenstab. Rund um die Uhr: „Wir erhalten nach wie vor alle Meldungen von ,Notruf 144‘, der Corona-Informations-Nummer 1450, vom Landes-Sanitätsstab, vom Landesklinikum Mödling und von anderen Behörden über mögliche Verdachtsfälle“, erklärt Enzinger. Alle Betroffenen werden von Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft kontaktiert und befragt, ehe die Amtsärzte die weitere Vorgangsweise festlegen.

Im Corona-Verdachtsfall rückt die Rettung aus und nimmt eine Probe ab. Ist das Ergebnis positiv, muss die erkrankte Person bekannt geben, mit wem sie in den vergangenen 48 Stunden Kontakt hatte.

Auch diese Personen werden „von uns angerufen und aufgefordert, sich in Heimquarantäne zu begeben“, berichtet der Bezirkshauptmann. Ein entsprechender Bescheid folgt umgehend.

Insgesamt wurden im Wirkungsbereich der Bezirkshauptmannschaft Mödling bis zu Redaktionsschluss rund 2.100 Fälle bearbeitet, am Montagabend, 18 Uhr, waren im Bezirk Mödling 168 Corona-Fälle registriert, 62 Personen sind erkrankt, 103 bereits wieder genesen, drei leider verstorben.

Appell: „Vorgaben der Regierung einhalten“

„Es ist die klare Tendenz erkennbar, dass die Neuerkrankungen sinken und die Anzahl der Genesenen die der Erkrankten deutlich übersteigt. Die Maßnahmen wirken, jetzt heißt es, konsequent bleiben und weiter die Vorgaben der Regierung einhalten“, appellierte Enzinger an die Bevölkerung.