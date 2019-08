Grund zum Jubeln hat die Hinterbrühler Autorin Raphaela Edelbauer, langjähriges ehemaliges Mitglied des Mödinger NÖN-Teams. Sie ist mit ihrem soeben erschienenen Roman „Das flüssige Land“ für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Die Jury wählte den Titel aus insgesamt 203 Einsendungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf die 20 Titel umfassende Longlist. Aus dieser wird am 17. September die sechs Titel umfassende Shortlist erstellt, aus der bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse der Sieger gekürt wird.

"Verdichte in der Geschichte mehrere Orte zu einem einzigen"

Seit 24. August ist der Debüt-Roman, erschienen im Verlag Klett-Cotta, auf dem Markt. Edelbauer nimmt den Leser mit auf die Reise der Physikerin Ruth, die im Ort Groß-Einland nicht nur auf große unterirdische Hohlräume, sondern auch auf das eiserne Schweigen seiner Bewohner stößt. Je stärker sie in die Verwicklungen Groß-Einlands zur Zeit des Nationalsozialismus´ eindringt, desto vehementer bekommt Ruth den Widerstand der Bewohner zu spüren.

„Ich verdichte in der Geschichte mehrere Orte zu einem einzigen, Melk, Attnang-Puchheim und die Hinterbrühl, wobei letzterer die größte Rolle spielt“, so Edelbauer zu ihrem Roman, „der Ort ist im Wechselgebiet angesiedelt, aber man wird einiges aus der Hinterbrühl wiedererkennen.“

Das Echo auf die Nominierung und auf das Buch ist groß. In einer Kritik wird es als „Rasant, grandios erzählt und jenseits von allem, was man sonst so liest“ beschrieben.

Für die Autorin ist es nicht die erste Auszeichnung: Heuer wurde ihr der Theodor-Körner-Preis verliehen, 2018 erhielt sie beim Bachmannpreis den Publikumspreis und für ihr Erstlingswerk „Entdecker“ den Rauriser Literaturpreis.