60 Jahre miteinander durch dick und dünn gegangen

Der ehemalige Seniorenobmann Josef „Pepi“ Jelinek wollte dieses besondere Ehejubiläum nicht nur mit seiner Gattin feiern, sondern im Kreise seiner Senioren, die sich regelmäßig am Dienstagnachmittag in einem Raum neben der Kirche treffen. Als Gratulant stellte sich auch Josef Ehrenberger, SPÖ, ein, von strengen Parteigrenzen - hier SPÖ-Pensionisten, dort ÖVP-Senioren - will auch die seit einem Jahr amtierende neue Seniorenobfrau Gudrun Langmann nichts wissen. „Wir meinen, dass es Zeit ist, für ein Miteinander auf allen Ebenen und stellen auch fest, dass viele Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen, warum es drei Pensionistenorganisationen im Ort gibt“, sagt Langmann. Es sei an der Zeit, diese Grenzen aufzubrechen.

Ehrenberger betonte bei der Feier, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, so lange miteinander verheiratet zu sein. „Viele junge Paare, die sich heutzutage das Ja-Wort geben, können sich wohl gar nicht vorstellen, was es heißt, 60 Jahre verheiratet zu sein. In unserer schnelllebigen Zeit ist vieles anders.“ Auch ÖVP-Ortsparteiobfrau Doris Kirstorfer gratulierte und wünschte dem Paar „noch viele gemeinsame Stunden und Jahre miteinander“. Josef Jelinek war in seiner aktiven Zeit Angehöriger des Österreichischen Bundesheeres. Seine zukünftige Ehefrau lernte er bei einem Freund in Wien kennen, als dieser ihn bat, zu ihm und seiner Verlobten zu kommen, „diese hätte auch eine Freundin dabei“. Dabei handelte es sich um Friederike, die von dem feschen Soldaten sehr angetan war. Nach Münchendorf zog das Paar in den 1960er Jahren, als die Wohnungen fertig waren, die ausschließlich Bundesheerangehörigen zur Verfügung standen. „Das waren wirklich sehr schöne, große Wohnungen“, sagt Pepi Jelinek.

Als die Kinder aus dem Haus waren und die Wohnung zu groß wurde, übersiedelten die Jelineks in die Himberger Straße. Wie sie es geschafft haben, 60 Jahre lang verheiratet zu bleiben? „Wir haben sehr viel gemeinsam unternommen, wir waren vier Mal in Australien. Ich war beruflich viel unterwegs, wann immer es ging, habe ich meine Frau mitgenommen. Friederike ist 15 Jahre lang bei den Kindern zuhause gewesen, die sind sehr behütet aufgewachsen, es war sehr viel Zeit für alles.“ Und bei Streitigkeiten habe man sich „eben wieder zusammengerauft“. Gearbeitet hat „Friedl“ bei Toyota in Wien, was sich eine Zeit lang auch in den Autos niederschlug - jetzt habe man ein kleineres Modell gewählt. Gefeiert wurde mit Kaffee, Torte und Sekt - ein Anstoßen auf das Jubelpaar durfte natürlich nicht fehlen.