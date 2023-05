Die Sortensieger sind gekürt

„Das Niveau der eingereichten Weine war in diesem Jahr wieder extrem hoch, was zu sehr knappen Ergebnissen und eng zusammenliegenden Punktezahlen führte“, freut sich Kostleiter Christian Eitler über den erfolgreichen Abschluss der Prämierungsweinkost. „Die Thermenregion zeigt mit dieser Verkostung eindrucksvoll ihre große Vielfalt. Gebietstypische Weine wie Rotgipfler, Zierfandler, Sankt Laurent und Pinot Noir überzeugen ebenso wie Neuburger, Chardonnay, Weißburgunder sowie prickelnde Schaumweine und fruchtige Rosés mit ihren Qualitäten. Die perfekte Weinauswahl für den Sommer“, meint Katharina Wöhrleitner, Geschäftsführerin Weinforum Thermenregion.

„Die Vielfalt der Weine zeichnet die niederösterreichische Thermenregion aus. Neben den gebietstypischen Weinen ist die Variation an Weißwein und Rotweinen, die von unseren Winzerfamilien seit Generationen gekeltert werden, eine echte Besonderheit“, erklärt Heinrich Hartl, Obmann Weinforum Thermenregion und verweist auf die klimatischen Bedingungen und die Bodenstruktur. „Anders als in jeder anderen österreichischen Weinbauregion bietet die niederösterreichische Thermenregion gleichermaßen beste Bedingungen für Weißweine als auch für Rotweine. Das macht unsere Region so besonders.“

Voraussetzungen für die Einreichung ist, dass der Wein in der Thermenregion gekeltert wurde und es sich um Qualitätswein mit einer staatlichen Prüfnummer handelt. Der beste Wein mit der höchsten Punktezahl wird in jeder Kategorie mit dem Titel „Sortensieger“ ausgezeichnet. Die Weine aus dem besten Drittel je Sortengruppe erhalten eine Goldmedaille. Verkostet werden können die diesjährigen Sortensieger-Weine beim Weinfestival Thermenregion (25. bis 29. Mai) bei „Wein im Park“ am 27. Mai.

Die Sortensieger 2023

Sooß stellt sieben Sortensieger-Weine: Familie Schlager (4), Schwertführer 47er, Die Schwertführerinnen und Weingut Hecher. Insgesamt vier Sortensieger kommen aus Teesdorf: Weingut Johann Gisperg (2), Bio-Weingut Frühwirth sowie Weingut Zöchling. Perchtoldsdorf freut sich über zwei Sortensieger - Josef Schmid & Marianne sowie Familie Mayer, je zwei Sortensieger kommen aus Münchendorf - Happel (2), Tattendorf (Dopler, Heggenberger) und Tribuswinkel - Leo Aumann (2). In Baden (Märzweiler Streiterhof) und Gumpoldskirchen (Hannes Hofer) gibt es jeweils einen Sortensiegerwein.

www.weinfestival.at

www.weinland-thermenregion.at



www.thermenregion-wienerwald.at

