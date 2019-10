IMS Nanofabrication: 250 neue Top-Jobs in Brunn/Gebirge .

Die "IMS Nanofabrication GmbH", ein international tätiges Hightech-Unternehmen und weltweit führender Anbieter von Multi-Elektronenstrahl-Maskenschreibern, baut sein Headquarter in der Wolfholzgasse in Brunn am Gebirge aus. Alles in allem werden am Standort 300 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.