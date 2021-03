Creditreform bezifferte die Passiva am Dienstag mit etwa 61 Mio. Euro. Dies sei jedoch noch nicht vom Masseverwalter bestätigt worden. Es seien zwei Arbeitnehmer und nach Angaben des KSV1870 23 Gläubiger betroffen.

Das Unternehmen war als gemeinnützige Wohnbauvereinigung mit Sitz in Wien gegründet worden. Es ist Eigentümer von mehr als 500 Objekten - u.a. Wohnungen und Geschäftslokalen - in der Bundeshauptstadt sowie in Niederösterreich.

Die Gesellschaft hatte 2016 die Anerkennung als gemeinnützige Bauvereinigung verloren. Die Passiva berücksichtigen darum laut Creditreform auch Fördergelder von mehr als 40 Mio. Euro. Wie viel davon zurückgezahlt werden müsse, stehe noch nicht fest. Der KSV ließ die Förderungen zunächst außen vor und bezifferte die Passiva mit 14,3 Mio. Euro.

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hätten Makler monatelang keine Besichtigungen vornehmen können, begründete das Unternehmen die Insolvenz. So seien kaum Kaufangebote zustande gekommen.

Nach Angaben der Gläubigerschutzverbände sieht der Sanierungsplan aktuell eine Quote von 30 Prozent binnen drei Jahren vor. Die Finanzierung soll durch den Verkauf von Liegenschaften erfolgen.