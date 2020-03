Zum Inhalt: Die Götter ziehen in ihr neues Heim, in die prächtige vollendete Burg Walhall. Die Errichtung der Burg hat Götter-Oberhaupt Wotan in Auftrag gegeben. Als Pfand für die Bauarbeiten gab Wotan den beiden Riesen Fafner und Fasolt, Freia, die Göttin der ewigen Jugend.

Jetzt will er sie (Freia) aber wieder zurückkaufen mit dem Schatz des Rheingoldes, den er dem Herrscher der Nibelungen, dem verbitterten Zwerg Alberich listreich abgeknöpft hatte. Der Zwerg wiederum hatte den Schatz zuvor von den Rheintöchtern geraubt, indem er der Liebe für immer entsagte.

Was für eine dumme Idee von dem Zwerg?!