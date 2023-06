Tretroller sucht seinen Besitzer in Guntramsdorf

Am 12. Juni wurde gegen 17.40 Uhr Anzeige auf der Polizeiinspektion Guntramsdorf erstattet, dass zwei Elektroroller aus einem frei zugänglichen Innenhof in Guntramsdorf gestohlen worden seien.

Bedienstete der Polizeiinspektion Guntramsdorf konnten bei der Fahndung zwei Beschuldigte, einen 27-jährigen ungarischen und einen 26-jährigen slowakischen Staatsbürger, gegen 18.15 Uhr in Guntramsdorf vorläufig festnehmen. Sie sollen am 12. Juni in der Zeit von 6.50 Uhr bis 17.25 Uhr, in Guntramsdorf einen Elektroroller gestohlen haben, der mit einem Fahrradschloss versperrt war. Weiters sollen sie einen E-Scooter beschädigt haben, indem sie ein Stromkabel mit einer Kombizange durchtrennt haben. Außerdem werden die beiden Männer beschuldigt, zwischen 17.25 Uhr und 17.40 Uhr die zwei Elektroroller aus dem Innenhof entfremdet zu haben.

Ein Tretroller sucht noch seinen Besitzer

Einen zuvor gestohlenen E-Scooter hätten sie mit einem weiteren Tretroller dort zurückgelassen. Die sichergestellten E-Scooter wurden den Geschädigten ausgehändigt. Der zurückgelassene Tretroller wurde sichergestellt, konnte aber noch keinem Tatort zugeordnet werden.

Einer der Beschuldigten war geständig

Der ungarische Beschuldigte war zu einem Diebstahl eines Elektrorollers geständig. Der slowakische Beschuldigte gab an, dass er geglaubt hätte, dass die Roller von den Besitzern entsorgt worden wären. Beide wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.

Der Besitzer des zurückgelassenen Tretrollers wird ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Guntramsdorf unter der Telefonnummer 059133-3335 in Verbindung zu setzen.