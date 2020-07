Ladendieb aus Brunn am Gebirge: "Einkauf" auf Raten .

Ein junger Mann aus Brunn am Gebirge ist offensichtlich gerne Kunde in einem Elektro-Großmarkt in der Shopping City Süd. Am Montag verschwand er mit teuren Artikeln im Aufzug, brach die Diebstahl-Sicherungsboxen mit einem Taschenmesser auf, verstaute alles im Rucksack und der Sporttasche und verließ seelenruhig das Geschäft. Der Detektiv bemerkte am nächsten Tag nach Durchsicht des Videomaterials den Diebstahl und alarmierte die Polizei.